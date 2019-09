Trpišovský o kamerách v kabině: V Plzni jsem zabouchnul dveře

„Věděl jsem, že tam chodí kolega s kamerou, to jo, ale že se pořizují záběry i přímo v šatně, to mi řekli vážně až během jara,“ pověděl slávistický kouč po předpremiéře posledního osmého dílu.

Ten přibližuje zákulisí postupu do Ligy mistrů přes rumunskou Kluž a v pražském kině v Hostivaři ho ve středu večer sledoval naplněný sál. Od pondělí bude celý díl přístupný na slávistickém YouTube kanálu.

„Je skvělé, že něco podobného vzniklo. Jako fanoušek jsem si vždycky představoval, jak to asi vypadá v zákulisí. A tenhle projekt to může všem poodhalit,“ vysvětluje Trpišovský, byť zároveň upozorňuje: „Je to trochu dvojsečné, zase si lidi nemůžou myslet, že si jenom pořád děláme ze všeho srandu. Tak to určitě není.“

Jednou se však kouč naštval a před kameramana do kabiny nepustil. „Při zápase v Plzni už jsem je fakt vyhodil. My dostali gól ve 45. minutě, já přišel do kabiny a chtěl jsem hráčům hrozně nadávat, v tom vidím kluka s kamerou, tak jsem zabouchnul… To bylo asi jedinkrát.“

Stejně se však přes dveře aspoň ten zvuk zachytil. „Jo, točil to za dveřmi.“

Slavia zažila mimořádně úspěšnou sezonu, ve které získala v Česku po 77 let double a v Evropské lize nečekaně postoupila mezi nejlepších osm.

Diváci mají v unikátním dokumentu možnost nahlédnout do kabiny, poznat hráče blíž, zjistit, jak se chystají na ty nejdůležitější bitvy. Jak vtipkují, jak slaví, jak vstřebávají porážky.

Především během jarní části sezony byly kamery týmu v patách. „Rychle si na to zvyknete, kolikrát jsem ani nevěděl, že mě někdo natáčí,“ tvrdil Trpišovský. „Je skvělé, že si tenhle úspěch za čas budeme moct připomenout. Každý se může podívat, jaké to bylo, když jsme vyhráli double, hráli čtvrtfinále Evropské ligy a postoupili do Champions League.“