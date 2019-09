Slavia před Ligou mistrů hostí kata Plzně i Sparty. Ta hraje ve Zlíně

Deváté kolo je roztaženo do čtyř dnů, v pátek předehrávka v Olomouci, v sobotu se hraje v Mladé Boleslavi, v Liberci a v Praze na Slavii.

Další tři utkání jsou na programu v neděli ve Zlíně, v Karviné a v Ostravě. V pondělí se kolo dohraje v Plzni, kde se ve šlágru druhého se třetím představí Jablonec.

Mladá Boleslav - Příbram sobota 16.30, rozhodčí Dubravský Předpokládané sestavy, Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Křapka, Pudil, Túlio - Bucha, Hubínek, Matějovský, Fulnek - Komličenko, Mešanovič.

Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Alvir, Voltr, Soldát, Polidar, Zeman - Škoda.

Středočeské derby, byť oba kluby sídlí na opačných koncích kraje a vzdálenost mezi městy je 130 kilometrů.

Boleslav prohrála jediný z posledních šesti ligových zápasů s Příbramí, doma je v letošním ročníku neporazitelná, na svém stadionu získala 12 z celkových 13 bodů. Je jasným favoritem.

„Chceme vyhrát a potvrdit stoprocentní úspěšnost v aktuální domácí sezoně. Jen tak udržíme současné postavení v ligové tabulce a naplníme očekávání našich fanoušků,“ řekl kouč Jozef Weber.

Příbram venku v letošním ročníku prohrála všechna tři utkání, navíc bez vstřelené branky.

„Kvalita soupeře je velmi vysoká. Víme, že Boleslav většinou doma soupeře přehrává. Uhlídat útočníky Komličenka s Mešanovičem bude obrovsky složité,“ řekl příbramský kouč Roman Nádvorník.

Liberec - Teplice sobota 16.30, rozhodčí Hrubeš Předpokládané sestavy, Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Mara, Hybš - Breite, Oscar - Malinský, Potočný, Pešek - Musa.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, P. Mareš - Trubač, Ljevakovič, Žitný, Kučera, Moulis - Vyhnal

Souboj dvou týmů z dolní části tabulky. Teplice jsou poslední, Liberec má jen o tři body víc.

„Teplice byly vždycky pro Liberec nepříjemný soupeř. Momentálně se sice nacházejí na konci tabulky, ale bodové rozdíly jsou minimální a navíc mají zápas k dobru, takže bych tomu umístění nepřikládal velkou důležitost,“ poznamenal liberecký kouč Pavel Hoftych.

Liberec v posledním domácím utkání porazil Spartu 3:1, předtím však na svém stadionu třikrát za sebou prohrál. Poprvé mu pomůže rumunský záložník Baluta, host ze Slavie.

Teplice čtyřikrát za sebou nevyhrály a daly jediný gól. Na lavičce jim bude chybět hlavní kouč Stanislav Hejkal, za vyloučení v minulém utkání s Karvinou dostal trest na dvě utkání.

„Při zápase bude komunikace horší, tam si budu muset vypomoci s klukama z lavičky, Standa přijde před zápasem a po zápase. Jestli budeme používat vysílačku? To bych nechtěl specifikovat, necháme tomu volný průběh,“ řekl teplický asistent Pavel Drsek.

Slavia - Slovácko sobota 19.00, rozhodčí Franěk Předpokládané sestavy, Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček - Masopust, Stanciu, Hušbauer, Olayinka - Škoda.

Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko - Havlík, Daníček - Petržela, Šašinka, Kalabiška - Zajíc.

Pro Slavii je to poslední test před Ligou mistrů, druhý den po duelu se Slováckem vyrazí do Milána, kde ji v úterý čeká souboj s Interem.

V domácí soutěži Slovácko porazila sedmkrát z posledních osmi zápasů.

Slavia je jediným neporaženým týmem ligy, neprohrála čtrnáctkrát za sebou.

„Po reprezentační pauze je to pro nás vždy nejsložitější utkání, za poslední rok byl vždy ten první zápas nepříjemný,“ obává se slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Slovácko v letošní sezoně vyhrálo na Spartě i v Plzni, naopak v Jablonci dostalo šest branek. Jakou tvář ukáže na Slavii?

„Odvaha nám nechybí. Je nám jasné, že narazíme na ještě vyšší kvalitu,“ poznamenal hostující asistent Michal Šmarda.

Zlín - Sparta neděle 15.00, rozhodčí Houdek Předpokládané sestavy, Zlín: Dostál - Hlinka, Buchta, Azackij - Fantiš, Jiráček, Hnaníček, Mašek, Čanturišvili - Wágner, Poznar.

Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Hancko, Hanousek - Hložek, Hašek, Mandjeck, Kanga, Plavšič - Kozák.

Zlín doma potrápil Slavii, porazil Liberec i Teplice, ale vyhořel s Karvinou (1:4). Na Spartu zde dlouhodobě umí, vítězství, dvě remízy a k tomu postup v poháru. To jsou jeho poslední zápasy proti největšímu českému klubu.

„My jsme v přestávce přivedli do týmu tři hráče a všechno to jsou zajímavé posily. Wágner, Folprecht i Gruzínec Giorgadze se jeví na tréninku velmi dobře, na rovinu říkám, že minimálně jeden z nich se v základní sestavě proti Spartě objeví,“ poznamenal zlínský asistent Jan Kameník.

„Sparta po předchozích výsledcích není zrovna v komfortní situaci, je pod tlakem, ale to my taky. Dvakrát jsme prohráli a situace nám velí vzít si body zpátky, při vší úctě a respektu k soupeři, jehož očekávání byla před sezonou také větší,“ poznamenal Kameník.

Sparta v letošní sezoně venku ještě nevyhrála, což je pro ni obrovský problém. Po remíze v Budějovicích a porážkách v Boleslavi i v Liberci je až sedmá.

Sráží je špatná defenzíva, se čtrnácti inkasovanými góly má třetí nejhorší obranu ligy.

„Na Moravě celkově je na Spartu trochu jiný pohled než u nás v Praze nebo v Čechách. Pamatuji si opravdu historicky, že už za mě se ve Zlíně těžko hrálo. Nevím proč, doufám, že to teď zlomíme a vyhrajeme,“ přeje si asistent Michal Horňák.

V dalších kolech Spartu čeká derby se Slavií a souboj v Plzni.

MFK Karviná - Bohemians Praha 1905 neděle 15.00, rozhodčí Marek Předpokládané sestavy, Karviná: Hrdlička - Ndefe, Kouřil, Krivák, Čonka - Hanousek - Ba Loua, Janečka, Bukata, Guba - Petráň.

Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Bartek, Vacek, Jindřišek, Podaný - Hronek, Keita, Vodháněl.

Bohemians se v Karviné daří, dvakrát za sebou tam vyhráli 1:0 a 3:0.

Karviná má však formu, prohrála jediný z posledních pěti ligových zápasů

„Bohemka je nepříjemný, těžký a běhavý mančaft. Rukopis kouče Haška je na jejich hře hodně znát. My ovšem potřebujeme doma vyhrát, protože se nám to v předchozích domácích zápasech ještě nepodařilo,“ prohlásil karvinský kouč František Straka.

Bohemians mají spolu s Opavou s šestnácti inkasovanými góly nejhorší obranu ligy.

„Jsme spokojení, jak hrajeme doma. Naopak s tím, jak hrajeme venku, spokojení nejsme. Čtyři zápasy, čtyři porážky. Nejsme na to zvyklí, loni jsme si venku zvykli vyhrávat, vůbec se nám to nelíbí. Věřím, že zápasy, kde budeme bodovat, teprve přijdou. Otázka je, jestli to bude teď v Karviné,“ řekl Martin Hašek, trenér Bohemians.

Baník Ostrava - Dynamo České Budějovice neděle 17.00, rozhodčí Pechanec Předpokládané sestavy, Ostrava: Laštůvka - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, Jánoš, Jirásek, De Azevedo - Kuzmanovič, Smola.

Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Kulhánek, Novák - Čavoš, Havelka - Brandner, Javorek, Schranz - Ledecký.

Ostrava poslední čtyři kola střídá domácí výhru a venkovní porážku. Na vítkovickém stadionu se jí v poslední době daří, při posledních dvou výhrách nad Bohemians a Slováckem dala sedm branek.

Jediný nováček soutěže minule porazil Zlín a zvítězil po pěti kolech a třech porážkách za sebou. Poprvé za České Budějovice může nastoupit někdejší reprezentant Tomáš Sivok.

Viktoria Plzeň - FK Jablonec pondělí 18.00, rozhodčí Proske Předpokládané sestavy, Plzeň: Hruška - Řezník, Brabec, Hejda, Limberský - Kalvach, Hořava - Kopic, Čermák, Kovařík - Krmenčík.

Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič, Považanec, Sýkora - Matoušek - Doležal.

Plzeň vyhrála čtyři z posledních pěti ligových zápasů s Jabloncem. „Jablonec patří mezi elitní mužstva, bude to pro nás těžká zkouška,“ poznamenal plzeňský trenér Pavel Vrba.

Jablonec prohrál jediné z posledních šesti kol a v tabulce je třetí jen o bod za Plzní.