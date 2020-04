Lovení Trpišovského i kousanec do hlavy. Totální sezona vyjde knižně

Seriál, který při udílení televizních cen iDNES.cz překvapivě opanoval kategorii dokumentů, zachycuje veleúspěšnou sezonu 2018/19, slávistickou cestu za ziskem českého double i postupem do základních skupin Ligy mistrů.

Kromě toho nicméně publikace obsahuje pokračování pro Slavii výjimečného ročníku, popisuje účinkování v podzimní části Champions League s Interem Milán, Barcelonou a Dortmundem i úctyhodnou jízdu v domácí nejvyšší soutěži, kde si svěřenci trenéra Trpišovského vypracovali před zimní přestávkou šestnáctibodový náskok.

Trpišovského se mimochodem týká velmi zajímavá předmluva, z níž se svolením Slavie nabízíme krátkou ukázku. Vypráví, jak vlastně probíhalo jednání o koučově příchodu ze Slovanu Liberec:

„Jaroslav Tvrdík popisoval své sny o Slavii, která bude hrát velké zápasy v evropských pohárech a postoupí do Ligy mistrů. A jak to právě Trpišovského parta může dokázat. Jan Nezmar zase hovořil o systému práce, který chce v klubu zavést. A Trpišovský se svým týmem popisovali, jakým způsobem trénují a jak by mělo jejich mužstvo hrát. „Kdo jiný by nám měl pomoci než ti, kteří nás porazili,“ upozorňoval Jaroslav Tvrdík na nedávnou prohru Slavie doma s Trpišovského Libercem.



Ten večer nepadlo slovo o penězích. Ani jediné.

Vážnou debatu střídaly nejrůznější vtípky a šťouchance. Třeba když Tomáš Bůzek od Trpišovského slyšel, že odmítl Plzeň i Spartu. „Počkejte, fakt? Jardo, snižujeme nabídku na polovinu. Vždyť oni už nemají kam jít! Teda kromě nás,“ smál se Bůzek. O chvíli později pro změnu ukazoval energický Zdeněk Houštecký Tomáši Syrovátkovi, jak se nepárá se zlobivými hráči. A to tak vehementně, až ho do krve pokousal na hlavě.“

Texty v publikaci doplňuje šestice rozhovorů či individuální a týmové statistiky z inkriminovaného ročníku. Autorem je Pavel Bednář s kolektivem kolegů, doprovodné fotografie pořídili dlouholetý klubový fotograf Martin Malý, Jan Malý a Petr Končal.

Kniha „TOTÁLN! SEZONA“ obsahuje celkem 17 kapitol a jde do prodeje 27. dubna, bližší informace o ceně či prodejních místech najdete na slávistickém webu.