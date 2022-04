Karvinští doma ztratili už 35 bodů. Body přijdou, věří Mikuš

Mikuš gólové příležitosti mívá, ale trefit se mu nedaří. Za Karvinou odehrál 45 prvoligových zápasů, v nichž dal jeden gól - v srpnu 2020 v Opavě.

„Byl jsem na každém utkání našeho béčka, kde Mikuš hrál zprava a byl nejlepší střelec. Věřil jsem, že se odblokoval, ale v lize je tlak větší, není to taková pohoda,“ řekl karvinský trenér Bohumil Páník. „Proti Bohemce ale měl vynikající sprintové náběhy. Odehrál svoje, jen ten gól mu chyběl. Jenže to je o tom, zda má hráč v koncovce klid. Někdy to je i o štěstí.“

Co na trenérova slova, že se v rezervním celku rozstřílel, říká Mikuš? „Tam to byly přípravné zápasy, o nic nešlo. Tady nám jde o záchranu, takže je jasné, že je to v první lize jiné. Dohromady jsme teď proti Bohemce měli asi šest tutovek a druhý gól jsme nedali,“ odpověděl Rajmund Mikuš, který proti Bohemians hrál na pravém kraji obrany.

Další ztráta bodů vás musí hodně štvát, že?

Jasně. A obzvlášť po takovém dobrém výkonu. Bohemku jsme skoro k ničemu nepustili. Zpočátku sice měla dvě šance, ale jinak nic. Pak dostaneme takovou branku, po brejku. Moc jsme se však za stavu jedna nula tlačili do druhého gólu.

A byli jste mu blízko. I vy jste měl šanci... V 51. minutě jste z pravé strany střílel těsně vedle vzdálenější pravé tyče.

Nevím, proč se mi v koncovce nedaří. Možná jsem balon špatně trefil. Každopádně jsem tu střelu měl proměnit. Ale nepadá mi to. Předtím s Olomoucí jsem také nevyužil dobrou příležitost.

Co musíte udělat jinak, abyste dal gól?

Musím trénovat, trénovat. Někdy je to o štěstí. Ale takové tutovky, jaké mám, musím proměňovat.

Doma jste ani jeden z dosavadních čtrnácti ligových duelů nevyhráli. Máte to v hlavách, nebo si to nepřipouštíte?

Určitě to máme v hlavách. Je dané pravidlo, že když doma nevyhráváte... My potřebujeme zvládat hlavně takové zápasy jako s Bohemkou, se soupeři kolem nás. Je to náročné na psychiku, ale musíme dál makat. S Bohemkou to byl snad desátý zápas, v němž jsme doma vyhrávali, a přesto jsme ho nedotáhli ke třem bodům.

Je pro vás povzbuzením alespoň hodně dobrý výkon?

Výkon byl dobrý, jenže máme jenom jeden bod. K tomu i Pardubice remizovaly, Teplice zvítězily, takže pro nás ten bod je jako prohra. Být v tabulce jinde, výkon by nás určitě potěšil, ale takto. Musíme však hrát stejně i nadále a body přijdou.

Moc času už ale nemáte.

To je pravda, před nadstavbou nás čekají už jen tři kola. K tomu si od začátku jara říkáme, že body přijdou, ale nepřicházejí. Nevím. Nic jiného než pořád bojovat nám ale nezbývá.

Před sebou máte zápasy na hřišti Slovácka, v Liberci a doma s Pardubicemi. Nač si troufáte?

Přesvědčili jsme se, že favorita dokážeme porazit. Vyhráli jsme nad Slavií i v Ostravě, tak proč ne na Slovácku. Buď podáme výkony jako se Slavií a Baníkem, anebo propadneme jako v Mladé Boleslavi. Všechno je jen o na nás.