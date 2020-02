Ty musíš vydržet, kamaráde, tebe ze hřiště nedám, slyšel Breite od trenéra

Sigma právě urputně bránila vedení 1:0, trenér Radoslav Látal však prosbu vytoužené posily z Liberce nevyslyšel a z lavičky na něj křikl: „Ty musíš vydržet, kamaráde, jsi pes, tebe ze hřiště nedám!“

Vydržel, ač na konci to byla při tlaku Letenských fuška. „Je to Sparta, oni tu kvalitu mají. Ale běhali jsme, dobře jsme dostupovali,“ vydechoval. Modrý dres s číslem 22 řádně propotil až do posledního hvizdu.

„A ještě tam měl sprint do brejku,“ chválil novice Látal. „Určitě splnil to, co měl.“ Rozdal třicet pasů s úspěšností 76,7 procenta, jednou přihrával do šance. I když s míčem u nohy nebyl moc vidět, v soubojích a agresivitě ukázal sílu. Sigmě pomohl vyztužit střed hřiště.

Debut zvládl dobře.

„Výborná premiéra, vyhráli jsme, to je nejdůležitější,“ radoval se exliberecký kapitán. „Podali jsme kvalitní výkon a hlavně jsme hráli jako tým, to se nám vrátilo výsledkem.“

Poněkud překvapilo, že Látal postavil Breiteho pod hrot, více toho odehrál na defenzivnější pozici šestky či osmičky. Ale potvrdil, že zvládne všechny tři posty uprostřed hřiště. „Sparta měla střed velice silný, my jsme ho chtěli také zhustit,“ vysvětloval Látal. „Na začátku jsme měli trošku problémy, Kanga, Dočkal, Sáček – nepříjemní hráči si začali měnit prostory, těžko jsme je přebírali. Potom jsme předsunuli Davida Housku. Radim Breite je dynamický hráč, agresivní, umí dostoupit hráče, to se mi na něm líbí a splnil to.“

Přitom v Liberci se stal po letech kvalitních služeb nadbytečný. A když Sigma vyhrála minulý týden finanční přetahovanou s Českými Budějovicemi, rozradostněný Látal ani na chvíli neváhal: „Hned, kdy jsme ho dělali, jsem věděl, že ho postavím. Je to typ hráče, kterého jsem si hodně přál. Takového prostě potřebujeme. I v kabině se projevuje, umí napadat.“

Najednou se Látalovi otevírá široká paleta možností. „I díky příchodu Breiteho můžeme sestavou točit. Máme tam ještě Gonzáleze, Zahradníčka, Pilaře, takže nějaký výběr je.“ K tvrdé práci mohl novic přidat i gól.

Ve 35. minutě si útočník Chytil krásně odstavil sparťanského stopera Mandjecka a zpětným centrem našel ve vápně Breiteho, jemuž však volej nesedl a branku v dobré pozici minul. „Mohl jsem dát gól, ale asi radši budu běhat,“ usmál se. „Blbě jsem to trefil. Za mnou byl ještě Martin Sladký, volal si, ale ještě úplně podle hlasu ho nepoznám, bál jsem se, aby tam nebyl sparťanský hráč.“

I z toho je zřejmé, že Breiteho výkony půjdou nahoru, až se s mančaftem víc sžije. I tak stihl po pár trénincích a jednom zápase vypozorovat: „Kluci jsou fotbalisti. Asi nejlepší individuality z týmů, kde jsem byl. Doufám a věřím, že půjdeme tabulkou nahoru a ještě něco v této sezoně uděláme.“

Sigmáci neprohráli šest zápasů v řadě, na šestou Spartu ztrácejí už jen dva body a se psem, který musí vydržet, působí zase silněji.