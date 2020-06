Start další sezony 22. srpna, navrhuje Ligová fotbalová asociace

18:21 , aktualizováno 18:21

Příští sezona první i druhé fotbalové ligy by měl začít v sobotu 22. srpna. Po konci tohoto ročníku, narušeného pandemií koronaviru, by tak měly mít týmy v Česku více než měsíční volno. Návrh ligového výboru Ligové fotbalové asociace LFA budou schvalovat kluby poté, co bude známá termínová listina příštího ročníku evropských pohárů.