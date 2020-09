Pauza končí, neděle patří souboji zklamaných. Plzeň doma čelí Boleslavi

Pokud ne, pořádně si zkomplikuje své potenciální vyhlídky na ligové prvenství hned na úvod ročníku. Jasně, jsme teprve na začátku, jenže kolikrát ztratí silná Slavia? A co obrozená Sparta? Viktoria potřebuje vítězit.

Jenže po bodech zoufale touží i její protivník. Mladá Boleslav své dva dosavadní ligové duely prohrála, v součtu navíc inkasovala hrozivých sedm gólů.

„Na toto se nedíváme. Víme, že v každém ligovém utkání je důležité být pokorný. Vždy musíme jít na maximum. Neřeším, kolikátý je soupeř v tabulce. Koncentrujeme se na vlastní věci,“ odmítá plzeňský trenér Adrian Guľa možné podcenění protivníka.

Západočeši měli dva týdny na to, aby se dostali zpět do psychické pohody. Naposledy vyfasovali v Liberci čtyři branky a působili pořádně rozhozeně.

To nebyla Viktoria, která v jarní části uplynulé sezony hrála tak dominantně, sebevědomě.

Proti Mladé Boleslavi to ale plzeňští fotbalisté v poslední době umí. Letos už se s ní setkali dvakrát, v obou případech jasně zvítězili - nejprve 4:2 v poháru, poté 7:1 v závěru základní části po restartu Fortuna ligy.

Střety se středočeským soupeřem mají pikantní nádech pro Pavla Buchu, mladý střední záložník totiž rok patřil do mladoboleslavského kádru a výkony si řekl o stabilní pozici v plzeňské základní jedenáctce.

„Na vzájemné zápasy se vždy hodně těším. Strávil jsem tam nějakou dobu, takže jsem speciálně motivovaný. Mám radost, že se s kluky zase můžu vidět a zahrát si proti nim,“ hlásí Bucha, který se vrátil z reprezentačního srazu výběru do jedenadvaceti let.

Tuto pauzu způsobenou mezinárodními duely využili ve Štruncových sadech k tomu, aby trochu pozapomněli na nevydařené předchozí zápasy a plně se zkoncentrovali na nadcházející klání, Půjde o hodně. Opět.

„Bylo velmi podstatné, abychom se dostali z těch dvou utkání, která se nám nepovedla výsledkově ani herně. Rozebrali jsme si je, ale teď už se musíme dívat dopředu. Je důležité jak na takovou pro nás ‚novější‘ situaci zareagujeme,“ podotýká kouč Guľa.

Dobrou zprávou pro klub je, že na zápas by se měl dostat větší počet fanoušků, než tomu bylo dosud. Do Doosan Areny by se mělo dostat dokonce více než šest tisícovek fanoušků. Duel 3. kola startuje v neděli v 19 hodin.