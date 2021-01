Tentokrát se od nás štěstí odvrátilo, smutnil pardubický trenér Novotný

„Samozřejmě jsme chtěli zvítězit, v nejhorším případě neprohrát, ale je to tak, jak to je. Fotbal nám dnes ukázal svou odvrácenou tvář,“ uvedl po zápase jeden z pardubických trenérů Jaroslav Novotný. „Musíme to přijmout, ve spoustě jiných zápasů jsme dali gól v závěru nebo měli štěstí, teď se to od nás odvrátilo. Musíme to přijmout,“ dodal.

Jeho svěřenci podali bojovný výkon, dlouho se hrál vyrovnaný fotbal. „V prvním poločase jsme byli lepší, kluci se nemají za co stydět, bohužel se nepodařilo vstřelit gól,“ litoval pardubický kouč.

Do vedení šli Jihočeši díky penaltě, kterou si nechal rozhodčí Klíma posvětit u videa. Čolič ze značky pokutového kopu nedal Boháčovi šanci. A krátce před poločasem mohlo být ještě hůř, když se po střele Čavoše pořádně zatřáslo břevno pardubické branky.



Nařízení penalty domácí překvapilo. „Ze svého pohledu jsem to neviděl, rozhodčí říkal, že náš hráč podkopl soupeře. Ale je to škoda, hráč byl zády k bráně, tohle se těžko ovlivní,“ popsal rozhodující situaci pardubický bek Martin Šejvl.

„Změnili jsme rozestavení, chtěli jsme hrát aktivněji. Ale bohužel, ten gól nám dneska nebyl souzený. Fotbal někdy takový je,“ posteskl si Novotný. Pardubice měly mírnou územní převahu, ale největší šancí ke změně skóre byla Surzynova střela zpoza vápna, která skončila na tyči.

Naopak hosté chodili do rychlých protiútoků a jeden z nich chladnokrevně proměnil Alvir. Rozhodnuto mohlo být už předtím, po akci právě Alvira s Javorkem si míč do vlastní branky sklepl Toml, VAR ale tentokrát Pardubicím pomohl a odhalil útočný faul.

Pardubice v Ďolíčku prohrály poprvé, v předchozích sedmi domácích duelech bodovaly. „Mrzí nás to, vypracovali jsme si několik šancí, ale chyběla tomu ta třešnička na dortu v podobě gólu. Škoda, že ta porážka přišla hned zkraje jarní části, chtěli jsme pokračovat v podzimních výkonech. Musíme to hodit za hlavu a pracovat dál,“ uvedl Novotný. „Není důvod k panice, chtěli jsme potvrdit tři body z Karviné, ale jedeme dál,“ dodal obránce Šejvl, který navlékl kapitánskou pásku.

Východočechům totiž chyběl obvyklý kapitán Jan Jeřábek, který má problém se zadním stehenním svalem. Zda bude k dispozici v příštím zápase, který čeká Pardubice na hřišti jednoho ze spolufavoritů celé soutěže v Plzni, zatím Novotný nechtěl spekulovat. „Těžko říct, zatím nevíme, na jak dlouho to bude. Uvidíme, co na to doktor, v tuhle chvíli opravdu nevím,“ uvedl pardubický kouč na adresu nejzkušenějšího hráče svého celku.