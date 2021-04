Slovácko hraje o poháry, je otázka, co nám dovolí, zní z Pardubic

„Slovácko je silný soupeř, který hraje o poháry. Je otázka, co nám dovolí, ale uděláme maximum pro to, abychom Bohemku odčinili,“ slíbil hned na tiskové konferenci právě po utkání s Klokany trenér FK Pardubice Jaroslav Novotný.

Pardubice - Slovácko Úterý 14.00 online

Se svým kolegou Jiřím Krejčím má na přípravu zhruba dva dny. „Musíme se oklepat, každé utkání je jiné,“ dodal. Rychlou šanci na reparát uvítal i pardubický stoper Filip Čihák, jenž zařídil první gól Bohemky. Ve 34. minutě ve vlastním vápně zavadil o nohu Davida Puškáče, kterého tím poslal k zemi a sedmadvacetiletý útočník následnou nařízenou penaltu zkušeně uklidil k levé tyči.



Letáčka přitom naznačeným pohybem poslal úplně na druhou stranu. „Byla to zbytečná penalta. Snažil jsem se před Puškáče dostat, ale byl jsem pomalejší, nechtěně jsem o něj škobrtnul a samozřejmě šel k zemi,“ mrzelo obránce Pardubic.

O desáté ligové prohře Východočechů pak definitivně rozhodl závěr prvního poločasu, respektive úvod toho druhého. Ve 44. minutě viděl za kopačku v obličeji Tilla Schumachera červenou kartu obránce Jan Prosek a Bohemka převahu zužitkovala třiadvacet vteřin po startu druhé půle. První ligovou trefu v tu chvíli oslavil jednadvacetiletý Pavel Osmančík.



„Ta červená nás pak ještě víc shodila. O přestávce jsme si v kabině řekli, že do druhé půle vlítneme a zkusíme s tím ještě něco udělat, ale rychlý gól nás zaskočil. Pak už zápas nebyl zábavný ani pro nás, ani pro diváky u televize,“ uvědomoval si Čihák.

Červená za obdobné zákroky

Pardubice musely v deseti dohrávat už druhý zápas z posledních čtyř. Navíc po podobném zákroku. V půli března proti Opavě (0:1) trefil soupeře kopačkou do hlavy také Brazilec Cadu, tehdy se však situace neobešla bez krve a šesti stehů na hlavě opavského kapitána Jana Žídka.

„Cadu to chtěl proti Opavě řešit fotbalově. Tentokrát to byla podobná situace, ale Prosek to asi mohl hrát i hlavou. Možná o soupeři ani nevěděl, nevím. Nijak bych to nespojoval, blbé je především to, že jsme pokaždé tu červenou dostali už v prvním poločase a museli jsme pak celou druhou půli dohrávat v deseti,“ zamyslel se Čihák.