Na Spartu by se nám jelo mnohem lépe, štve Klimenta porážka Slovácka

Promarněnou šanci posunout se před Spartu hosté po zápase v Ďolíčku neřešili. „Takhle to nebereme. Mrzí, že jsme tady prohráli. Byla to dohrávka, mohli jsme získat plusové body a zvýšit náskok před Libercem,“ dívá se trenér Martin Svědík v tabulce Fortuna:Ligy za sebe.

Slovácko odstřihlo Liberec v sobotním vítězném vzájemném zápase, na rozdíl deseti bodů mu ale neodskočilo.

Po středečních dohrávkách se k němu může přiblížit zatím šestá Plzeň, která disponuje dokonce dvěma dohrávkami. O to více musí v Hradišti litovat, že z dobře rozehraného duelu jim zůstaly prázdné ruce.

„Jsem naštvaný, že jsme tenhle zápas nezvládli. Na Spartu by se nám jelo mnohem lépe,“ připomněl Jan Kliment nedělní hit na Letné. „Musíme se dát do kupy co nejrychleji. Zase si sednout na zadek. Odvést poctivý výkon.“

Za úterní výkon sklidili Kliment a spol. od Svědíka kritiku. „Rychlý gól nás uspal. Začali jsme hrát úplně jinou hru, než jsme zvyklí. Pomalu jsme si přihrávali, neběhali, nenabízeli se. Pardubice jsme zbytečně pustili do hry. Do té doby byly bázlivé, ustrašené, ještě inkasovaly. Měli jsme je dorazit aktivnějším výkonem,“ vyčítal Svědík hráčům pasivitu.

„Asi jsme si mysleli, že zápas už je náš. V dřívějších utkáních, kdy jsme skórovali tak brzo, nás to uklidnilo a hráli jsme o to lépe. Tentokrát to bylo úplně naopak. Ztráceli jsme balony, byli všude druzí, nebyli jsme to my,“ přitakal Kliment.

Se Slováckem nemuselo být zle. Jenže Pardubicím vyšly v rozmezí 33. a 36. minuty dvě akce, které nevypadaly gólově. Ewerton zakroutil z dálky přímý kop s pomocí tyče za záda brankáře Nemravy, po Brazilcově parádně si centr Čelůstky srazil do vlastní sítě Hofmann.

Fotbalisté Pardubic se radují ze vstřeleného gólu, v popředí jeho autor Ewerton.

„Bylo to jenom vyústění našeho špatného výkonu. I když jsme měli do přestávky šance na vyrovnání, nedokázali jsme je dohrát do konce nedůrazem nebo špatným výběrem místa. Druhý poločas už existovalo jenom jedno mužstvo, začali jsme šlapat vodu,“ doplnil Svědík hodnocení zápasu.

Slovácko v něm přišlo nejen o body, ale také o šňůru sedmi venkovních utkání bez porážky. Daň si vybral i nahuštěný program v kombinaci s covidem a absencemi klíčových hráčů, na to se ale Svědík nevymlouval.

„Jede se dál. Táhli jsme to hodně dlouho. Měli jsme ze 14 zápasů jednu porážku se Slavií po dobrém výkonu. Teď se musíme co nejlépe připravit na Spartu,“ ví Svědík.