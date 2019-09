Posila last minute rovnou do sestavy. González se líbil

A nikoli jen proto, že po jeho střele ze 30 metrů se postaral o vítěznou dorážku útočník Nešpor.



„První zápas a vítězství. Šťastný debut,“ napsal na Twitter Španěl.

Olomouc koupila ofenzivního univerzála z druholigové Dukly, kde v 6 zápasech nasázel 4 branky.

„Cítím se v dobré formě a nejspíš je to jeden z důvodů, proč si mě Sigma všimla. Teď se budu snažit předvádět to stejné i zde, a nebo se ještě zlepšit. Chci pomoct týmu, jak jen to bude možné,“ prohlásil.

Nechat 26letého novice ve formě rozkoukávat by byla škoda. „Po dvou dnech jsem byl rozhodnutý, že ho dám do sestavy,“ zaujal kouče Radoslava Látala subtilní technik. Otázka zněla: kam do sestavy?

Nejlépe se cítí pod hrotem, jenže to je VIP pozice kanonýra Jakuba Plška. Takže křídlo? Ne, Látal zařadil Gonzáleze pod Plška do středu zálohy na pozici osm s tím, že za ním bude ještě maratonec Houska.



Proti defenzivní Opavě tak postavil ultra ofenzivní jedenáctku, defenzivní štít Greššák, letní posila, zůstal jen na lavičce. „Věděli jsme, že budeme hrát do plné obrany, je to typ hráče, který umí dát průnikovou přihrávku, vystřelit, pracovat s míčem. Postavili jsme to ofenzivněji bez klasické šestky. Přiznám se, že trošku jsem z toho měl strach, že je to hodně ofenzivní, ale nakonec jsme to zvládli,“ vyšel Látalovi risk.

González měl rozjíždět útoky, hledat skulinky v hustém bloku.

Přenést hru na čtyřicet metrů diagonálním pasem přesně na kopačku spoluhráče? Žádný problém.

V noze to má. Dvakrát vypálil.

V první půli z prvního doteku z hranice vápna vysoko přestřelil, opavskou konzervu se mu podařilo otevřít až na začátku druhé půle, když jeho skákavou ránu brankář Šrom vyrazil jen před sebe. Rozhodující moment.

Souhrn 9. ligového kola

„Pablo vystřelil krásně,“ ocenil Látal posilu, kterou stáhl v 81. minutě. „Byl to pro něj těžký zápas, ale musím ho za výkon pochválit, byl u toho nejdůležitějšího. Po jeho střele a následném gólu se nám otevřela cesta k vítězství. Předvedl, co jsme čekali. Hodně jsme ho nutili do bránění, protože klasickou šestku jsme neměli. S mužstvem se teprve sžívá. Známe se krátce, potřebuje adaptaci.“



Komplimenty sklidil také od spoluhráčů, kteří ihned poznali, že přišel šikula, jenž může tým posunout na vyšší úroveň. „Fotbalově nám pomůže. První zápas byl pro něj těžký, protože milion lidí na něj chrlí milion informací, a zvládl to dobře. Kvalitu má. Tyhle národnosti jsou energičtí lidé,“ líčí Nešpor.

Potíž je však v komunikaci. „Pablovi se snažím překládat. První, co mi řekl, že tady lidi málo mluví anglicky. Řekl jsem mu: Holt, jsi v Česku. My se jako národ bohužel moc nevzděláváme, nerad to hodnotím negativně, ale je to realita,“ podotkl Nešpor.

Jestli udělá Sigma s Gonzálezem terno, se teprve uvidí. Další možnost předvést se dostane v pondělí v Jablonci. Jeho velkou výhodou je, že ho Látal může nasadit na všech ofenzivních postech.