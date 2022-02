Útočníci táhli ostravské fotbalisty za dalšími body z hřiště soupeře

Kuzmanović v 75. minutě dorazil do branky střelu Almásiho, kterou gólman vytlačil do břevna. Osm minut nato vysunul Almásiho, jenž si zasekl míč kolem obránce a střílel k pravé tyči.

„Před každým zápasem mám v hlavě, že chci dát gól a pomoci mužstvu k výhře. To se naštěstí podařilo,“ řekl ostravský útočník Ladislav Almási, který v dosavadních 22 utkáních vstřelil 11 gólů. „Je to pěkné číslo, ale pořád je dost kol do konce, takže bych rád ještě nějaký přidal. Nejdůležitější ale je zůstat zdravý.“

Střelecky se daří i dalším dvěma ostravským útočníkům – Jiří Klíma a Nemanja Kuzmanović se trefili sedmkrát.

„Ofenzivní trojku máme velice vyrovnanou, což nám umožňuje reagovat na rozestavení a způsob hry soupeře a být variabilní,“ řekl ostravský trenér Ondřej Smetana.

Proti Bohemians postavil do základní sestavy Klímu s Kuzmanovićem. „Potřebovali jsme je mít vpředu, svedli spoustu soubojů a domácí utahali. Vytvořili podmínky pro Laca, aby mohl jít do unavenější obrany a ten gól z toho pramenil.“

Almási neřeší, zda hraje od začátku zápasu, nebo nastupuje až v jeho průběhu. „Jsem rád za každou minutu a snažím se splatit důvěru, kterou dostávám každý týden,“ uvedl. „A s Klimičem se na sebe nehněváme, když hraje v základu ten, nebo onen.“

Před prvním gólem se blýskla vybojovaným balonem i nová posila, Dominik Janošek, který naskočil do hry v 66. minutě. „Kluci, co přišli na hřiště během druhého poločasu, naši hru zase zvedli. Záměr byl honit jejich stopery, unavit je a pak dobře prostřídat. To nám vyšlo,“ těšilo trenéra Smetanu.

Pro Baník bylo vítězství v Ďolíčku devátým ligovým duelem na hřištích protivníků, který neprohráli. Čím to je?

„Nevím a ani to neřešíme,“ odpověděl Smetana. „Měli jsme celkovou sérii bez prohry, která nám skončila doma s Teplicemi (2:4). Pro nás je nejdůležitější každý následující zápas, a jestli máme nějakou sérii, je úplně jedno. Může kdykoli skončit. O tom se nikdo nebaví a ani to nemáme v hlavách.“