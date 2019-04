Tlak jsme Opavě nabídli, ví olomoucký záložník Plšek

Mohlo se stát, že jste Opavu podcenili?

První poločas jsme byli nebezpečnější a utkání rozhodla produktivita domácích, protože pokud se nepletu, tak měli dvě střely na branku a dali dva góly. My jsme těch šancí měli docela dost, ale bohužel z toho byl jenom ten můj gól.

Spoléhali jste při rohu, že na vás obrana zapomene?

Dívali jsme se na Opavu na videu a dostala docela dost gólů ze zadní tyče, takže jsme toho využili.

Po přestávce byla Opava lepší v soubojích, co se změnilo?

My jsme kazili v rozehrávce, prohrávali souboje a nabídli jim ten tlak, který korunovali dorážkou standardky.

Dalo se jí zabránit?

Nedohráli jsme to, nešťastně se to odrazilo ke Smolovi a ten už to měl jednoduché.

Jste naštvaní, že jste po úspěšné jarní jízdě ztratili takový zápas?

Samozřejmě, my chceme vyhrát každý zápas a teď to nebylo jinak. Zase jsme u té produktivity, byli jsme v dostatečném počtu ve vápně, ale chyběl kousíček a našim střelám kvalita v zakončení.

I proto jste si nepojistili desítku, která by znamenala záchranu.

To jsme věděli už po minulém utkání, že by se musel stát zázrak, abychom spadli do té poslední skupiny. Ale trenér nám každý den na tréninku připomínal, že musíme vyhrát. Bohužel se to nepovedlo, takže musíme vyhrát s Teplicemi.

Je po téhle porážce ještě reálná naděje bojovat o šesté místo?

Nebudu říkat, že hrajeme o šestku. My hrajeme o to, abychom zbytek zápasů, které jsou před námi, vyhráli. Tentokrát se to bohužel nepovedlo a příští neděli musíme vyhrát doma s Teplicemi.