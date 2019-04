Zbytečný šrám jarní jízdy. Olomouc stále nemá jistou záchranu

Šest výher z posledních sedmi zápasů, tuhle bilanci si Hanáci v Opavě pokazili. Ne snad, že by nesměli prohrát nikdy a nikde, ale sami musí cítit, že tahle ztráta na půdě třináctého týmu nebyla ani nevyhnutelná, ani výsledkem drtivé převahy Slezanů.

„Myslím, že domácí měli dvě střely na bránu a dali z nich dva góly. Opava nás nepřehrála. Hrála svou jednoduchou hru na Smolu. Kdybychom byli lepší v přechodové fázi, vyhráli bychom tady,“ mínil Jílek.

Do zápasu nemohl naskočit kapitán Michal Vepřek, kterého v sestavě nahradil Juraj Chvátal. Od 16. minuty se spoluhráči musel dotahovat ztrátu, když se nepříliš prudkou, ale umístěnou střelou prosadil Jursa. „Někdo mi tam přeběhl, zareagoval jsem pozdě a netrefil jsem se do odrazu. Ten balon letěl stále ode mě a šponoval jsem se na něj marně. Tenhle gól mě mrzí hodně, protože kdybychom se první trefili my, tak by ten zápas byl jiný,“ štvalo brankáře Miloše Buchtu.

Sigma dokázala vyrovnat těsně před poločasem, Zahradníček našel z rohu na zadní tyči volného Plška a ten se zblízka bez potíží trefil. „Věděli jsme, že Opava má velké problémy na zadním prostoru. Vyšlo to náramně, balon tam přišel perfektně. Gól nám pomohl, vstup do druhého poločasu byl dobrý, byly tam šance, ale nedali jsme kýžený vedoucí gól. Šance Zahradníčka nebo Dvořáka byly jasné, bohužel rozhodla efektivita. Pak se to trochu otočilo,“ litoval Jílek.

Ten se dostal u postranní lajny do slovní přestřelky i s veteránem Pavlem Zavadilem, olomouckému kouči se nelíbily časté pády domácích. „Každý kontakt se píská, chlap jako Smola je pořád na zemi. Respektuju i minulost Pavla Zavadila, ale dovolit si takhle reagovat na Plška… Divadelní a plavecké cvičení. Myslím, že je to zbytečné. Divadelní vložky po svých hráčích nechci. Střetli jsme se, měl jsem pocit, že je to přihrané,“ vysvětloval.

Sigma postupně ztratila sílu a nechala se zatlačit. O výsledku nakonec rozhodl přímý kop Zavadila, který do branky dorazil nepokrytý Smola. „Byl to šťastný gól,“ uznal vytáhlý útočník Tomáš Smola. „Už jsem zvedal ruce, protože jsem myslel, že Zavoš dá gól. Když Buchta vyrazil balon přede mě, trošku jsem zpanikařil, ale Slaďasovi (obránce Sladký) prošel pod nohami. Důležité je, že máme tři body,“ oddechl si.

Opava výhrou oživila naději na desátou příčku, která znamená vyhnutí se záchranářské skupině. Od Teplic je nyní dělí dva body. Sigma zůstala sedmá o bod za Mladou Boleslaví, vše ale změní dnešní dohrávka Středočechů s osmým Libercem. Dvě kola před koncem navíc nemá jistotu ani desítky. „Není třeba věšet hlavu, mužstvo ukáže sílu v dalších zápasech. A ne, že se budeme třepat a dívat dolů, jaký máme odstup. Chtěl bych, abychom se dívali nahoru a uhráli nejbližší zápas,“ přeje si Jílek.