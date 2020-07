Stanciu o rivalitě: sparťani mi vyhrožovali, lepší partu než ve Slavii neznám

18:34 , aktualizováno 18:34

Bylo to ve středu jeho třetí pražské derby na druhém břehu Vltavy. Už je to totiž rok, co fotbalista Nicolae Stanciu s krátkou mezistanicí v Arábii převlékl rudý dres Sparty za červenobílé triko Slavie a s odstupem času říká: „Na Letné už nemám žádné přátele.“