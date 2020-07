Slavia vládne i anketě. Hráčem sezony Kolář, cizincem Stanciu, koučem Trpišovský

Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA) ve čtvrtek odpoledne, vítězové převezmou ceny ve speciálním dílu pořadu Tiki-Taka na O 2 TV Sport.

Hráč sezony Ondřej Kolář (Slavia)

Pětadvacetiletý gólman byl během cesty za obhajobou velkou oporou týmu, v jedenatřiceti zápasech udržel třiadvacet čistých kont, což je rekord. Inkasoval pouze desetkrát, zářil v Lize mistrů, do níž pomohl chycenou penaltou v play off s Kluží. Kolář je nejžhavějším slávistickým zbožím a teď i oficiálně nejlepším hráčem ligy.

Pořadí: 1. Ondřej Kolář (Slavia) 91 bodů, 2. Tomáš Souček (Slavia) 42 b., 3. Nicolae Stanciu (Slavia) 37 b.

Trenér sezony Jindřich Trpišovský (Slavia)

Slavia si pod jeho vedením navzdory nabitému podzimnímu programu vypracovala ohromující šestnáctibodový náskok. Ačkoliv se po zimní pauze a odchodu důležitých hráčů (Souček, Hušbauer, Škoda) polštář na čele kvůli několika klopýtnutím zmenšil, Trpišovský dotáhl klub k obhajobě titulu. A je důležité také připomenout sympatické výkony Slavie ve skupině Ligy mistrů, kde čelila Barceloně, Interu Milán a Dortmundu.

Pořadí: 1. Jindřich Trpišovský (Slavia) 163 b., 2. Pavel Hoftych (Liberec) 45 b., 3. Adrian Guľa (Plzeň) 40 b.

Cizinec sezony Nicolae Stanciu (Slavia)

Šokující tah Slavie z loňského léta byl nakonec trefou. Rumunský reprezentant za sto milionů měl v týmu pomalejší rozjezd, zvykal si na náročný styl i trošku jinou roli, než plnil před příchodem k rivalovi ve Spartě. Během druhé poloviny ročníku už ale patřil mezi ozdoby ligy, celkově zaznamenal čtyři branky a jedenáct asistencí, sedm z nich na jaře.

Pořadí: 1. Nicolae Stanciu (Slavia) 121 b., 2. Guélor Kanga (Sparta) 94 b., 3. Petar Musa (Liberec/Slavia) 40 b.

Hráč sezony podle fanoušků Adam Hložek (Sparta)

Stále teprve sedmnáctiletý sparťanský talent ovládl speciální žebříček, v němž rozhoduje počet hlasů v anketách o hráče utkání. Hložek patřil do základní sestavy pod trenérem Václavem Jílkem i jeho nástupcem Václavem Kotalem, nasázel sedm branek a přidal sedm asistencí. Herním vytížením a počtem gólových nahrávek patří mezi nejlepší hráče v lize, v podrobných statistikách pak vyniká počtem driblinků (157, čtvrtý v celkovém pořadí).

Pořadí: 1. Adam Hložek (Sparta), 2. Nicolae Stanciu (Slavia), 3. Guélor Kanga (Sparta)

Objev sezony Pavel Bucha (Plzeň)

Mladý záložník zahájil ročník na hostování v Mladé Boleslavi, kde si vypracoval místo v sestavě a herně se mu dařilo nad očekávání. I proto si jej v zimní pauze stáhl do Plzně její nový trenér Adrian Guľa. A Buchova forma gradovala: celkem nasbíral deset gólů a osm asistencí, blýskl se například hattrickem proti Příbrami.

Pořadí: 1. Pavel Bucha (Mladá Boleslav/Plzeň) 65 b., 2. David Zima (Olomouc/Slavia) 47 b., 3. Petar Musa (Liberec/Slavia) 42 b.

Nestárnoucí opora Bohemians, kapitán, bez přehánění klubová legenda. Jindřišek ani v devětatřiceti letech nekončí, i díky úspěšnému jaru prodloužil smlouvu pro další sezonu. V té aktuální pomohl týmu do nadstavbového play off o Evropu, kde do poslední chvíle usilovali o kvalifikační duel o druhé předkolo Evropské ligy. V závěrečném zápase ročníku s Mladou Boleslaví zařídil (byť nepostupovou) výhru trefou z přímého kopu.

Pořadí: 1. Josef Jindřišek (Bohemians Praha 1905) 68 b., 2. Tomáš Sivok (Dynamo České Budějovice) 55 b., 3. Milan Baroš (Baník Ostrava) 44 b.

O den dříve byli vyhlášeni vítězové doprovodných anket, jimž rovněž vládli slávisté. Nejlepším brankářem ročníku se v hlasování kapitánů a prvoligových celků stal Kolář, mezi záložníky byl zvolen Stanciu, mezi útočníky Petar Musa. Nadvládu červenobílých narušil jen obránce Jakub Brabec z Plzně.

V druholigových žebříčcích vládli zástupci Pardubic, které jsou po středečním vítězství nad Třincem dvě kola před koncem tři body od postupu do nejvyšší soutěže.