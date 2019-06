Boleslavské fotbalisty by měli posílit Pudil a Budínský

Pudil se vloni v listopadu vrátil do reprezentace, byť do zápasu nezasáhl. V Sheffieldu naposledy nastoupil v prosinci a po sezoně mu vypršela smlouva. Mladoboleslavští by ho měli získat jako volného hráče a podle klubového webu s ním momentálně řeší podmínky dvouletého kontraktu. V české lize by se bývalý hráč Liberce, Blšan či Slavie objevil po 11 letech.

Letní příprava Jak se týmy chystají na novou sezonu

Další posilou týmu, který si v nadstavbě v kvalifikačním utkání o Evropu v Ostravě vybojoval start ve 2. předkole Evropské ligy, by se měl stát Budínský. Sedmadvacetiletý záložník patřil k hlavním oporám Karviné, za kterou dal v uplynulé sezoně devět ligových branek.

Z druholigové Jihlavy získala Mladá Boleslav útočníka Jiřího Klímu. Dvaadvacetiletý hráč se jednou gólově prosadil i v neúspěšné baráži proti Karviné. Z třetiligového Benešova přišel devatenáctiletý záložník Petr Hampl, ze Slavie pak mladíci Jonas Auer a Michael Hönig.

Přestupy ve fotbalové lize Jak se mění jednotlivé kádry

Z hostování v německém Aue se vrátil Jan Král a ze Slovácka Jaroslav Diviš. Později se do přípravy z různých důvodů zapojí nejlepší střelec uplynulé ligové sezony Nikolaj Komličenko, Muris Mešanovič, Michal Hubínek, Alexej Tatajev a další navrátilec z hostování Jakub Rada.

Svěřenci trenéra Jozefa Webera nastoupí v přípravě k prvním zápasům v sobotu na turnaji v Benátkách nad Jizerou.