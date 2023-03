Derby by mi chybělo. Petržela se poprvé trefil se Zlínem, pak pomohl Kimovi

„I když jsem se před zápasem moc dobře necítil, bylo to moje nejlepší derby. Ale hlavní je, že jsme vyhráli,“ usmívala se hlavní postava nedělního duelu o krále kraje.

Stejně jako v předchozím domácím derby jste hráli většinu utkání proti desíti. Pokaždé dostali červenou vaši bývalí spoluhráči z Plzně, Procházka a Fillo. Jsou proti vám přemotivovaní?

Tohle jsem nezaznamenal. Byla to náhoda. Chtěl (Fillo) jít po balonu a zvedl nohu. A v dnešní době VAR, kdy se na to můžou rozhodčí podívat zpětně, bylo jasné, že dostane místo žluté červenou. Brzké vyloučení nám pomohlo.

Trenér Svědík měl přitom trochu obavy z přesilovky. Vy ne?

Měla by to být výhoda, ale není to pravidlo. Pomohl nám rychlý gól. Pak jsme chtěli zabezpečit zadek, nehrnuli jsme se bezhlavě do zakončení, aby se Zlín nechytil nějakým gólem. Druhá branka brzy po přestávce nás zklidnila, pak jsme si to pohlídali.

Kimovi jsme dvakrát přichystal gól. Zdá se, že jste si sedli, že?

Dokážeme si vyhovět, máme stejné fotbalové myšlení. Oba jsme přímočaří, rychlí, máme rádi balon a dokážeme si kombinací vytvořit šance. Dvakrát se prosadil, jen houšť. Je to typ hráče, kterého jsme potřebovali. Umí pravou, levou, poradí si s těžkými míči.

Jak si rozumíte mimo hřiště?

To je spíše sranda. Já na něj mluvím česky, on hledí, neodpovídá. Já zase hledím, když začne anglicky, zasmějeme se.

Před týdnem jste kvůli kalamitě v Jablonci nehráli. Pomohla vám pauza?

Právě že ne. Necítil jsem se dobře. Jsem raději v zápasovém tempu.

Komu jste posílal na tribunu srdíčko po gólu?

Dcerušce. Akorát mi to musí bliknout v hlavě. Jinak bych doma neměl klid. (úsměv)

Po vystřídání vám něco dlouze říkal trenér Svědík, komunikoval jste i se zlínským koučem Vrbou. O čem?

V týdnu jsem moc netrénoval kvůli lehčímu zranění. Trenér se smál, že mu mám říct na rovinu, že nepotřebuju trénovat a stačí mi hrát zápasy. S panem Vrbou jsme si popřáli zdraví, ať to zvládnou.

Zlín je na padáka. Chybělo by vám derby?

Je to kousek, daří se nám je porážet. Bylo by blbé, kdybychom byli o tyhle body ochuzení.