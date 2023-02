Služebně nejstarší sparťan odchází, Sáček přestoupil do polského Bialystoku

Fotbalovou Spartu opouští služebně nejstarší člen kádru. Michal Sáček přestupuje do Jagiellonie Bialystok, kde podepsal smlouvu do léta 2025. V patnáctému týmu polské ligy se potká s krajany Michalem Pospíšilem a někdejším sparťanem Tomášem Přikrylem. „Děkujeme za všechno a přejeme hodně štěstí do další kariéry i osobního života,“ loučí se s ním Sparta na klubovém webu.