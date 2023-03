Do Olomouce se po devíti letech vrátil Pospíšil: Táhlo mě to domů

Obnovenou premiéru v mateřském klubu si může připsat v sobotu v Plzni, kde trojnásobný reprezentant rovněž působil.

Přestup po přestupním termínu Hráči s profesionální smlouvou mohli do klubů české ligy přestupovat do 15. února. Jak je tedy možné, že Sigma mohla zaregistrovat jeho profesionální smlouvu po tomto termínu? Martin Pospíšil byl 11. února jako náhradník při utkání polské ligy Bialystok - Štětín, do té doby odehrál šestnáct ligových zápasů z devatenácti. O devět dnů později 20. února v dalším duelu Bialystoku v Radomi už nefiguroval, stejné to bylo o víkendu v Čenstochové. Dva týdny po skončení přestupního termínu v Česku přichází do Olomouce jako volný hráč. V Bialystoku se dohodl na ukončení smlouvy, která mu běžela až do června 2024, čili tam nechal šestnáct měsíčních platů. Řády takové jednání a způsoby umožňují, ale z celého případu je patrné, že Bialystok, Pospíšil i Olomouc použily vyzkoušený trik, jak pravidla obejít. (min)

„O návratu jsem přemýšlel intenzivně rok a půl. Táhlo mě to domů do Olomouce. Nedokázal jsem si představit, že bych se vrátil do Česka do jiného klubu,“ prohlásil Pospíšil.

V roce 2012 se podílel na triumfech Hanáků v českém poháru a superpoháru.

„Hodně jsem se na tento moment těšil. Nemohu uvěřit tomu, že se to uskutečnilo tak rychle. Návrat se plánoval trochu později, ve fotbale se ale pořádně nic plánovat nedá. Když se naskytla možnost návratu do Olomouce už teď, skočil jsem po ní.“

V české lize odehrál 148 zápasů, vstřelil 18 gólů a přidal 20 asistencí. Kromě Sigma a Plzně nastupoval také v Jablonci, kde si zahrál Evropskou ligu a odkud v roce 2017 zamířil do nejvyšší polské soutěže. V Bialystoku strávil pět a půl roku.

„S Martinem jsme v kontaktu byli delší dobu a vždycky jsme se bavili o tom, že by se ve správný čas do Sigmy mohl vrátit,“ těší sportovního manažer Olomouce Ladislava Mináře.

Pospíšil zvýší konkurenci ve středu pole, kde Jílek využívá letní posily Ventúru či Zorvana.

„Typologicky je to fotbalista, kterého jsme v zimě hledali. Když se objevila možnost jej získat, začali jsme na tom intenzivně pracovat. Trvalo to několik týdnů, ale nakonec se to povedlo. Jsme moc rádi, že je tady,“ kvituje Minář.

Šestá Olomouc odstartovala jarní část ligy pěti remízami. Pospíšil má přinést útočné nápady, které modrým pomohou usadit se v mistrovské skupině.