V Karviné je vše na nejvyšší úrovni, těší Petráně

„Těší mě, že jsem tu šanci dostal. Zahrát si hned na úvod a proti Mladé Boleslavi bylo super,“ říkal Petráň po utkání.



Karviná v něm prohrála 0:1, sedmadvacetiletý útočník šel na hřiště v jednasedmdesáté minutě za bezbrankového stavu, ovšem v oslabení. Karviná totiž tou dobou již hrála v deseti po červené kartě Marka Hanouska.

„Když přicházíte na hřiště do deseti, je to vždycky složitější. Chtěli jsme to dotáhnout alespoň na remízu, nicméně proti nám byla písknuta sporná penalta a nezvládli jsme to,“ litoval Petráň.

V první řadě si však užil hlavně své vyběhnutí na prvoligový trávník. „To byla paráda. Dokonce mi dorazilo i pár gratulací od lidí v mém okolí,“ byl rád Petráň.

Několik let byl zvyklý na druhou ligu a téměř neotřesitelnou pozici prvního útočníka. Teď ovšem bude muset hodně rychle přeřadit. „V první lize je všechno rychlejší, hlavně s balonem. Takhle v televizi se to nemusí tolik zdát, ale oproti nižší soutěži je to skutečně veliký rozdíl,“ porovnával Petráň.

Na lavičce bude nejspíš začínat ještě několik příštích utkání, ale na druhou stranu v roli hráče nasaje atmosféru proti týmům, které dosud sledoval možná právě jen v televizi. Vždyť Karvinou hned ve druhém kole čeká derby s Baníkem, pak míří do Plzně a na začátku srpna vyzve mistrovskou Slavii!

„Jo, na ty zápasy se neskutečně těším. Bude to pro mě obrovská zkušenost a zároveň motivace do další práce,“ zářil Petráň.

V Pardubicích se loučil ještě před startem letní přípravy, ve svém novém rajonu tedy pojmy a dojmy nasává zhruba měsíc.

„Působení v Karviné vnímám jako velký krok dopředu. Všechno tu funguje na nejvyšší úrovni a jsem tu spokojený. Moc mě těší, že zde mohu být a získávat nové zkušenosti pro svou kariéru,“ hodnotil Petráň.

Pro něj se jedná o první angažmá v nejvyšší soutěži, první ligu už si však jednou přece jen vyzkoušel. Před takřka sedmi lety vyběhl na hřiště ve dvanáctém kole sezony 2012-13 v dresu Českých Budějovic proti Plzni. Strávil na něm tehdy osm minut.

„Když si na to vzpomenu a měl bych to srovnat, byl jsem tenkrát ještě jako mladý kluk hodně nervózní. Teď v Boleslavi jsem už na hřiště nastupoval s daleko větším klidem,“ porovnával Petráň.