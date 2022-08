Pětiletka podle Svědíka: bude líp, líp a ještě líp. Může Slovácko ještě stoupat?

Důvod zázračného povstání se jmenuje Martin Svědík. Trenér důsledný, prchlivý, citlivý i pověrčivý. Trenér s velkým T, ačkoli má taky své mouchy.

V Uherském Hradišti čtyři roky zvelebuje tým, u kterého možná nevysypete z fleku celou sestavu. Aniž chceme kohokoli podceňovat, kolik trefíte pozic? Veterán Petržela na kraji zálohy, protřelý patriot Kadlec na stoperu, šikovný Havlík uprostřed pole, v brance Nguyen.

Trenér Slovácka Martin Svědík během přípravy na utkání play off o postup do Konferenční ligy proti AIK.

Dál už to asi bude horší. Hráči jako Reinberk, Daníček, Hofmann, Kalabiška nebo Holzer jsou neprávem přehlíženi. Svědík z nich vytvořil fotbalovou mašinu, která šlape. Ta přitom během léta ztratila dva pilíře: elitního střelce Jurečku (Slavia) a neunavitelného dříče Sadílka (Sparta).

„Jsme malý klub s velkým srdcem. Umíme se semknout,“ říká manažer Veliče Šumulikoski.

Byl to on, kdo ukázal na Svědíka. Domluvili se na pětileté koncepci a podali si ruku, což pro ně znamená víc než podepsaná smlouva. Jsou spolu denně, řeší výkony hráčů, atmosféru v kabině, pokuty, přestupy i úplně obyčejnou rodinnou rutinu: „Den před zápasem chodíme do sauny, to je náš rituál. V klidu pokecáme o životě, zpotíme se a hned máme odlehčený pocit.“

Veliče Šumulikoski, manažer fotbalového Slovácka.

Co rok, to posun.

2019: záchrana.

2020: deváté místo.

2021: čtvrté místo a předkolo Konferenční ligy.

2022: vítěz poháru a postup do Evropy, za který klub inkasuje přes 70 milionů korun.

„Naslouchám chytrým lidem okolo, vnímám, učím se a jdu si vlastní cestou. Kam dojdu, to teprve uvidíme,“ říká 48letý kouč. Jeho první pětiletka ve Slovácku se rozběhla do závěrečné fáze. Bude i druhá? A může tým ještě stoupat?

Hned podzim napoví, jestli je schopný zvládat dvě soutěže zároveň. Slovácko má extrémně vysoký věkový průměr, v předkole proti AIK Stockholm (doma 3:0, venku 1:0) překročila sestava průměrný věk 31 let.

Žádný český klub v pohárech nevyběhl s tak starým výběrem. „Po třicítce se těžko zlepšíte, ale výkonnost si udržet můžete. Plus máte zkušenosti,“ říká Svědík. Pravda, ve Slovácku nenarazíte na plašany, kteří by nevěděli, jak při ligových zápasech reagovat. V pohárech, kde je čeká přetěžká skupina s Nice, Kolínem nad Rýnem a Partizanem Bělehrad, se však budou muset učit. Stejně jako Svědík. Sám dobře ví, že: „Kvantita kádru je dostačující, ale když vypadne někdo z osy týmu, je to poznat.“

Nechat se od něj cepovat, to nebývá žádný med, pokud máte sklony k lenivosti. I v trénincích lpí na detailech a maximální intenzitu považuje za samozřejmost. Jeden z nepopsaných hrdinů, zavilý odchovanec Vlastimil Daníček, poodkrývá: „Někdo vynechá jeden posun, jeden sprint a hned dostane za uši.“

Svědík jede nad plán, ale nechce se mu slevovat, když konečně do trenérského košíku sbírá úspěchy. Slibně rozjetou hráčskou kariéru mu pokazila bolavá kolena, musel na třináct operací, po kterých pajdá.

Coby kouč se zdaleka nechytil všude. V Ostravě s ním neměli dost trpělivosti, v Mladé Boleslavi doplatil na podivné tahy ze zákulisí. Kdyby se nerozhoupalo Slovácko, možná dodnes trénuje Jihlavu. I když to asi ne, jeho hvězda stoupá. Však se na něj vyptávala Sparta. Ale když on si podal ruku někde jinde: „Díky tomu jsem prožil nejemotivnější okamžiky kariéry.“ A cesta ještě zdaleka nekončí.