Slovácké tahy Kozákem. Kouč Svědík prozřel a zkritizoval se

„Můj úkol jako trenéra je podpořit ho psychicky. Jenže jsem nedokázal potlačit svoje ego. Nebylo to vůči němu fér,“ kál se Svědík.

Bývalého reprezentačního forvarda několikrát veřejně zkritizoval, v neděli pranýřoval sám sebe. „Na tom, jak hrál, mám podíl viny,“ přiznal Svědík.

„Kdybych věděl, že mě trenér nechce, tak bych nepřišel,“ reagoval Kozák. Ledy roztály až po rozhovoru z očí do očí.

„Týkal se větší důvěry. Liborovi se ulevilo. Má moji plnou podporu,“ ubezpečil Svědík.

„Bylo to upřímné. Pro mě je důležité, že jsme našli společnou řeč. Jsem chtěný a chci tady být,“ ujišťoval také Kozák.

V Olomouci důvěru splatil vítězným zásahem. Trefil se v 73. minutě, pět minut po vyrovnání Mihálika. „Za gól jsem velice rád, je to úleva. Nějakou dobu to trvalo,“ neskrýval Kozák euforii z první ligové branky ve Slovácku, které vyhrálo v Olomouci 2:1 tři dny poté, co doma vyprášilo AIK Stockholm 3:0 v úvodním zápase play off Konferenční ligy.

Postup do skupinové fáze je pro Slovácko prioritou. Na Hané tak Svědík nasadil ze základní jedenáctky čtvrtečního utkání jen brankáře Nguyena a stopera Hofmanna.

Olomoucký útočník Mojmír Chytil (v modrém) se snaží udržet míč v souboji s obráncem Michalem Tomičem ze Slovácka.

„Sestavu jsem netrefil. Změny poznamenaly kvalitu. Bylo vidět, že mužstvo není v pohodě,“ prohodil Svědík, který tým nakopl trojitým poločasovým střídáním.

„Havlík zrychlil hru, dokázal propíchnout balony, Petržela i Mihálik pomohli rychlostí a vytvořili kvalitu pro další hráče. Trávník i Kadlec přidali další klid,“ shrnul Svědík, jehož tým po dvou remízách 2:2 slavil první venkovní výhru.