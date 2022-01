Říká se o něm, že by mohl hrát první ligu. Nejspíš byste zapomněli, že si ji čtyřiadvacetiletý útočník Marek Vintr v minulé fotbalové sezoně krátce zahrál za Brno, kdyby se jeho jméno nedostalo do souvislosti s policejním vyšetřováním podvodných sázek z přelomu let 2020 a 2021, na které MFDNES v úterý upozornila.