Bývalý kapitán Zlína má novou vášeň: Láká mě Barumka. Prý jsem blázen

Loni si zkusil Mikulášskou rally jako navigátor, letos bude Lukáš Železník řídit soutěžní speciál sám. Bývalý prvoligový fotbalista Zlína nebo Slavie začal po kariéře prodávat luxusní sporťáky, pravidelně sleduje formuli 1, jezdí na okruhy. Svět závodních aut ho pohltil.

„Spousta lidí mě varovala, že je to návykové,“ culí se Železník, který v 105 utkáních české nejvyšší soutěže nastřílel 16 branek. Teď sní o účasti na Barum rally.

Jako dítě vás rally tak nebrala?

Moc jsem ji nesledoval, ale povědomí jsem měl. Pocházím z Neubuze a v okolí se jezdí Kopná, Barumka, Mikulášská. Chytilo mě to, až jsem skončil s fotbalem a nastoupil do civilního zaměstnání. Prodávám auta a speciálně sporťáky. Byl jsem na pár okruzích. Jsem fanouškem formule 1, v televizi se dívám na každý trénink, kvalifikaci, závod. Také WRC. Asi před čtyřmi lety jsem si zkusil shakedown na Barumce. Když jsem si sedl do závodničky, hned naskočil adrenalin. No a když jsem si loni vyzkoušel na Mikulášské rally navigovat, tak jsem si řekl, že bych ji chtěl také jet.

Jak jste zvládl roli spolujezdce Kryštofa Zpěváka?

Měl jsem obrovský respekt. Hlavně z rozpisu. Nevěděl jsem, co který výraz znamená. Dva dny před závodem jsme si ale trať projeli v normálním autě a všechno mi vysvětlil. Na první erzetě jsem byl nervózní, pak jsem se chytil. Výhodou je, že všechny tratě znám zpaměti.

Budete řídit Renault Clio Sport. Už jste se s vozem seznámil?

Ještě ne. Původně jsem měl jet se stejným autem, které jsem loni navigoval (Peugeot 208 R2). Po dohodě s kamarádem, který mi ho měl půjčit, si vezmu Renault. Na první seznámení s rally a pro začátečníky je vhodnější.

Fakta Sobotní Síť 21 Mikuláš Rally Slušovice Start letiště Bílá Hlína 10.30 RZ 1 Dostihovka okruh 10.38 RZ 2 Bernardýnská 11.06 Servis (letiště Bílá Hlína) 12.06 RZ 3 Dostihovka okruh 12.44 RZ 4 Bernardýnská 13.12 Servis (letiště Bílá Hlína) 14.07 RZ 5 Mikulášská 14.50 RZ 6 Bernardýnská 15.08 Cíl letiště Bílá Hlína 15.30 Čelo startovní listiny 1 Březík, Krajča Škoda Fabia R5 2 Jakeš, Vybíral Š. Fabia Rally2 Evo 3 Bisaha, ??? Hyundai i20 R5 4 Vlček, Kunst Hyundai i20 N Rally2 5 Kopáček, ??? Ford Fiesta R5 6 Trněný, Doerr Škoda Fabia WRC

Mikulášská rally je exhibiční závod. Pojedete na čas, nebo spíše pro diváky?

Řídit auto asi umím. (úsměv) I když tohle je něco jiného než sériové. Brácha, kterého jsem zlákal jako spolujezdce, mě krotí, abych jel opatrně. Ale kdo mě zná, ví, že jsem soutěživý typ. Nepojedu se jen tak projet. Jen nemám zkušenosti a hlavní bude dorazit zdárně do cíle, aniž by se něco stalo.

Proč jste si vybral za navigátora zrovna bratra Radomíra?

Jeli jsme spolu green rally na Barumce s elektrickým autem. Byly to sice jen dvě erzety, zbytek slalomy, jízdy na čas, na spotřebu, ale z našeho výsledku a čtvrtého místa jsme byli překvapení. Říkal jsem bráchovi, že bychom to mohli zkusit na normální rally. Nevěřil mi, že to dokážu zařídit. Ale podařilo se a máme závodní licenci.

Jak těžké ji bylo získat?

Na volný podnik typu Mikulášská rally to není nic složitého. Musíte projít půldenním vstupním školením a zdravotní prohlídkou, která je podobná, jako když jsem hrál fotbal. Nakonec zaplatíte licenci, pojištění. Takže je to i o financích.

Nemají o vás blízcí strach, když sedáte do závodního auta?

Mamka o tom nechtěla ani slyšet. Prý jsem blázen. Ale ví, že když se do něčeho pustím, jdu do toho po hlavě. Manželka měla loni strach, ale když jsem to zvládl, uklidnila se. Když jsem ji oznámil, že letos budu sám řídit, řekla v žádném případě. Ale nakonec to vzala.

Mikulášská rally je výjimka, nebo zkusíte i klasické závody?

Spousta lidí mi říká, ať si dám pozor, že je to návykové. Rally je časově a finančně náročná. Ale nikdy neříkej nikdy. Kopná a Barumka se jezdí na Moravě, tak proč to jednou nezkusit. (úsměv)

Zmínil jste, že prodáváte sportovní auta. Pomáhá vám, že jste bývalý ligový fotbalista?

Nebudu tvrdit, že ne. Hlavně mi pomáhají kontakty, které jsem získal jako fotbalista. Prodávám je klukům z fotbalového prostředí, ze Slovácka, ze Sparty, Liberce. Dělám maximum, aby byli spokojení. Ceny říkat nebudu, ale bývají v milionech. Fotbalisti mají rádi rychlá auta, a když jsem bral tuhle práci, říkal jsem, že jim seženu auto, aby se dostali rychle na trénink.

Poslední ligový zápas jste odehrál za Opavu v červnu 2020. Ještě někde kopete?

Jednu sezonu jsem hrál krajský přebor ve Slušovicích, kde jsem začínal. Slíbil jsem jim to, ale nestíhal jsem. Z útoku jsem se stáhl na stopera. Po roce jsem musel skončit. Časově jsem to nedával. Bylo mi blbé hrát a netrénovat. Ale ještě jsem se vrátil do rodné Neubuze, hrajeme nejnižší třídu. Přemluvili jsme s bráchou taťku a v prvním kole jsme si zahráli společně všichni tři. Hodně hraji hokej, hobby ligu.

Co říkáte na Zlín a jeho trápení?

Mrzí mě, kde se nachází. Chci věřit, že se vyhnou sestupu, protože cesta zpátky by byla dlouhá. Doufám, že pomůže změna trenéra. Hlavně je to o dlouhodobější koncepci, věci nejdou změnit ze dne na den. Mrzí mě, že v sestavě není více odchovanců jako za našich časů. Vím, že je doba složitá, ale regionální kluby jako Zlín by měly dávat odchovancům větší šanci.