Únik z bojů o záchranu? Slovácko musí uspět v Liberci, jenž hájí šestku

„Kdo věří, ten má sílu,“ říká s úsměvem asistent trenéra Michal Šmarda. „My věříme.“

Slovácku zlepšila náladu domácí výhra 2:0 v důležitém záchranářském utkání nad Příbramí, která přišla po šesti utkáních bez vítězství.

Liberec vs. Slovácko Online reportáž v neděli od 17 hodin

Potvrdit výsledek potřebuje Slovácko v nedělním utkání v Liberci. Za určitých okolností by týmu k posunu na vysněné desáté místo mohla stačit i remíza v kombinaci s následnou domácí výhrou nad pražskými Bohemians.

„Je jasné, že vývoj v tabulce sledujeme. Každý bod se počítá a drží nás ve hře, ale nějaké kalkulování by bylo nesmyslné. Vždy chceme zvítězit, to by nám pomohlo nejvíc,“ zdůraznil Šmarda.

Slovácko však nad Libercem z posledních 26 zápasů vyhrálo jediný, před více než pěti lety. Zároveň však v Liberci čtyřikrát v řadě remizovalo. „Co bylo, je historie. Rozhoduje se na hřišti,“ mávl rukou Šmarda.

Dá se čekat, že hráče Slovácka čeká na severu Čech naprosto odlišný soupeř než Příbram, proti níž diktovali hru.

„Bude to jiný zápas, už proto, že hrajeme venku. Navíc se Liberec posledním výsledkem dostal do šestky a bude se snažit tam udržet. Bude to nepříjemný soupeř, velmi agresivní v napadání, běhavý, fotbalový,“ tuší slovácký asistent.

Hostům budou nadále chybět zranění obránci Kadlec a Reinberk spolu se záložníkem Hellebrandem. Po trestu se naopak do sestavy může vrátit další středopolař Havlík. „Mára je velmi kvalitní fotbalista, se kterým počítáme. Hrát může na více postech. Uvidíme, pro jaké řešení se rozhodneme,“ nechtěl Šmarda odkrýt karty.

Liberec: Udržet se v šestce

Fotbalisté Slovanu Liberec se v minulém kole díky vítězství v Mladé Boleslavi vyšvihli do elitní ligové šestky. V posledním domácím utkání v základní části soutěže se tam budou chtít udržet.

„Se Slováckem hrajeme letos už potřetí. V lize i v poháru jsme sice vyhráli jedna nula, ale pokaždé to bylo hodně vyrovnané a soupeř nás dost potrápil. A také teď nás čeká velice nepříjemný a těžký protivník, protože Slovácko ze všech sil bojuje o první desítku a chce utéct z té záchranářské skupiny,“ řekl asistent libereckého trenéra Miroslav Holeňák.

„My jsme se díky výhře v Boleslavi dostali do první šestky a máme za cíl se v ní udržet. K tomu potřebujeme tenhle zápas zvládnout, takže musíme hrát svoji hru, být aktivní a ještě víc běhaví než Slovácko, hodně útočit a standardními situacemi ho dostat pod tlak.“

Liberec jde do souboje se Slováckem povzbuzený pondělní výhrou 2:1 v Mladé Boleslavi. V něm dal úvodní gól nejlepší liberecký střelec Roman Potočný, pro kterého to byla první jarní trefa.

„Pro mou psychiku to byla veliká úleva. Určitě mi to pomůže do dalších zápasů. Už jsem se potřeboval trefit,“ řekl Potočný, který má v sezoně na kontě šest branek. „Určitě budeme chtít vyhrát oba poslední zápasy základní části a věřím, že se nám to povede a uhájíme šesté místo.“