Liberečtí fotbalisté dali tři góly, přesto sparťanskému béčku podlehli

Liberečtí nastoupili v kombinované sestavě, do níž po změně stran naskočilo i několik mladíků z rezervy. Po divoké přestřelce nakonec s týmem, který byl po přerušení soutěží vloni na podzim v ČFL ve skupině A na první příčce, prohráli 3:4.



Góly Slovanu dali David Cancola, Kristian Michal a talentovaný francouzský útočník se senegalskými kořeny Adama Diamé, jenž do Liberce přišel na začátku února z druholigové Vlašimi na půlroční hostování s opcí.

„Utkání bylo naplánováno už delší dobu hlavně kvůli vytížení pro některé kluky, kteří nehrávají pravidelně. Bylo kvalitní, protože Sparta měla hodně hráčů, kteří mají zkušenosti s první ligou.

Šlo o výbornou prověrku pro naše mužstvo, hrálo se nahoru dolů,“ zhodnotil liberecký trenér Pavel Hoftych. „Samozřejmě tam byly věci, které by nám v první lize na rozdíl ode dneška nikdo neodpustil, ale šlo o dobrou zkušenost proti běhavým, rychlým soupeřům. Prověřili jsme naše talenty a potřebovali jsme vidět Adamu Diamého, který dlouhodobě nehrál, a splnilo to účel. Výsledek bychom si představovali jiný, ale Sparta měla v útoku velmi dobré borce.“

Hoftych si pochvaloval, že se zápas odehrál v Mnichově Hradišti na výborném terénu. „Chtěl bych poděkovat místním pořadatelům za krásně nachystaný trávník, který nemá momentálně žádný ligový tým. Myslím, že během jara se tu ještě objevíme,“ dodal trenér Slovanu.

„I proti ligovému týmu jsme se snažili hrát kombinačně, což se nám po celý zápas poměrně dařilo. Konec už byl hektičtější, kdy se soupeři podařilo i vyrovnat, ale my dokázali ještě odpovědět,“ řekl Michal Horňák, kouč B-týmu Sparty. „Kluci to zvládli a proti takovému týmu to bereme jako velkou odměnu, protože kromě výsledku jsme ani herně nebyli horším týmem. Pro náš tým to byly cenné zkušenosti a výborná konfrontace.“