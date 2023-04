Naše aktivita končila někde před pokutovým územím, stěžoval si trenér Kozel

„Nepodali jsme takový výkon, jaký jsme asi chtěli, hlavně směrem do ofenzivy. Ačkoliv jsme měli dobrý vstup do zápasu i druhé půle, tak naše aktivita končila někde před pokutovým územím. Tam jsme situace řešili velmi špatně,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel.

Liberecká obrana je zdecimovaná zraněními, v Ostravě navíc nemohl nastoupit ani Ndefe, který je na severu Čech na hostování právě z Baníku. Přesto nakonec Slovan proti soupeři, jenž nastoupil ve značně pozměněné sestavě, dokázal udržet čisté konto.

Výrazně se o to zasloužil brankář Vliegen, který už v prvním poločase musel zasahovat proti několika nebezpečným pokusům soupeře. Po změně stran mohl jít do vedení Liberec, Preislerův centr do vápna však skončil na břevně.

V 65. minutě však právě Preisler fauloval Plavšiče, viděl druhou žlutou kartu a musel předčasně opustit hřiště. Domácí tým sužovaný špatnou formou však ani s vypětím sil nedokázal přesilovku využít, i když měl v závěru velký tlak.

„Domácí nebyli v dobré psychické pohodě a mě mrzí, že jsme toho nedokázali využít. Hlavně kolem 55. a 60. minuty, kdy soupeř nakupil chyby a my jsme nebyli schopní situace vyřešit a dát gól. Místo toho jsme bohužel dostali červenou kartu a to určilo ráz konce zápasu. Silou vůle jsme to přečkali, ubránili a musím poděkovat Oliemu Vliegenovi, který nás podržel. Díky tomu jsme získali bod, který je pro nás v této situaci velmi důležitý,“ řekl kouč Kozel.

Díky bodu za bezbrankovou remízu se Liberečtí v tabulce posunuli na desáté místo o skóre před České Budějovice a ostravský Baník udrželi za sebou. V dalším kole přivítají U Nisy celek Zlína, který naposledy zdemoloval pěti góly Budějovice.