Bez gólů, bez zájmu. Fotbalisté Liberce zakončili sezonu s pachutí

„Absolutně jsme to nezvládli. Chtěli jsme do zápasu vstoupit úplně jinak, ale hned ve druhé minutě měl soupeř stoprocentní šanci. Jako kdyby nás tím nahlodal, naše sebevědomí bylo to tam,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel.

„Strašně mě to mrzí i vzhledem k divákům, že jsme jim na závěr aspoň nedopřáli radost ze vstřeleného gólu, tam si myslím, že je momentálně naše největší slabina, i když tentokrát jsme vyhořeli také vzadu.“

Olomouc, která v úvodním utkání vyhrála doma 1:0, poslal ve 28. minutě do vedení Zmrzlý, pojistku přidal po změně stran Růsek. Liberec po vydatném prostřídání v závěru soupeře zatlačil, ale vytěžil z toho jen Rondičovu tyčku.

Nepovedená ligová tečka s Olomoucí podtrhla mizernou efektivitu libereckého týmu. V sedmi z posledních osmi ligových zápasů nedokázali hráči Slovanu vstřelit ani gól! „Jsem spíš trenér, který je ofenzivně laděný, a když mužstvo nedává branky, trápí mě to,“ přiznal Kozel.

„Hráčů dopředu máme plno, ale nikdo z nich nebyl schopný opakovaně být nebezpečný. Góly hráči nedávali ani předtím, než jsem přišel. Potom, co odešli Pešek s Malínským, není servis pro hrotové útočníky takový. Budeme na to muset reagovat personálně, aby se to neopakovalo.“

Uplynulá sezona zanechala pod Ještědem smíšené pocity. Po katastrofálním startu do ligy, který stál místo kouče Hoftycha, Slovan odvrátil záchranářské starosti, dokonce útočil na vedoucí šestku, ale v závěru sezony mu znovu došla šťáva.

„Z dlouhodobějšího hlediska panuje spokojenost, vyhnuli jsme se bezprostřednímu boji o záchranu. Ale tím spíš, když jsme se dostali do klidnějších vod, jsme tomu mohli dát ještě nějakou větší nadstavbu. Bohužel jsme na jaře marně hledali základní sestavu, kdy nám od zápasu se Slavií vypadli oba stabilní stopeři, se kterými jsme počítali. Od té doby jsme to tak nějak lepili a pořád jsme museli sestavu měnit,“ vysvětlil trenér Kozel.

Fotbalistům Liberce tak už v poslední dubnový den skončila sezona. Ještě dva týdny však budou trénovat bez vidiny dalších zápasů. Vedení klubu má dost času přemýšlet o tom, jak postavit tým na příští sezonu, aby se už neopakoval loňský tragický začátek. Dá se očekávat, že liberecký kádr se znovu dost promění. Jednou z otázek je, zda bude pokračovat obránce Theodor Gebre Selassie, který se k Nise vloni vrátil z německého angažmá. On sám už má o své budoucnosti jasno a zřejmě zůstane, ale po prohře s Olomoucí neměl náladu se k tomu vyjadřovat. „Teď není ten správný moment, protože to na hřišti opravdu nebylo nic moc,“ řekl Gebre Selassie.