Liberecký trenér Kozel: V Jablonci se běžně nevyhrává, opravdu si toho vážím

V šesté minutě nastavení mohl střídající Čvančara zblízka vyrovnat, jenže liberecký brankář Knobloch jeho střelu chytil.



Mladý domácí útočník pak v zoufalství vztekle nakopl tyčku branky. Byl to dokonalý obraz jabloneckého zmaru.

Hosté z Liberce tak pod vedením nového kouče Luboše Kozla vyhráli druhý zápas za sebou a potvrdili únik ze dna tabulky. Na třináctém místě teď ztrácejí na desátý Jablonec pouhý bod.

V Jablonci však včera při Slovanu stáli všichni svatí, domácí měli totiž šancí na několik zápasů. A jasně mluví i statistiky: 18:5 na střely, 8:0 na rohy ve prospěch Jablonce.

„Je to pro nás strašně důležité a cenné vítězství, v Jablonci se běžně nevyhrává. Opravdu si toho vážím,“ zářil Kozel po těsné výhře v derby. „Naše vítězství se rodilo složitě, tahali jsme za kratší konec, Jablonec byl nebezpečnějším týmem. Měli jsme štěstí, že jsme proměnili trestný kop. V závěru jsme byli pod velkým tlakem, ale musím pochválit brankáře Knoblocha, který nás podržel, a pomohla nám tyčka i břevno.“



Jablonecký kouč Petr Rada jako vždy zápas emotivně prožíval, navíc šlo o ostře sledované derby. Jeho tým však potvrdil, že se v nové sezoně střelecky trápí. Se 6 vstřelenými góly má třetí tým loňské sezony spolu s Libercem nejhorší útok v soutěži. Navíc se dobře nenaladil na nadcházející evropský zápas Konferenční ligy v Alkmaaru.

„Je to škoda, odehráli jsme jedno z nejlepších utkání. Měli jsme ve hře tři útočníky, nějakou šanci jsme mohli dát,“ lamentoval Rada po prohře v derby. „Finální fázi jsme bohužel řešili zbrkle nebo ukvapeně. V závěru měl po příchodu na hřiště dvě stoprocentní šance Čvančara, ale v takových situacích musí být větší koncentrace.“



Jablonec soupeře od začátku tlačil, jenomže ve 37. minutě Slovan zničehonic udeřil. Slovenský útočník Lubomír Tupta parádní technickou střelou k tyči proměnil trestný kop a trefil se ve druhém zápase v řadě.

Po obrátce hosté pozorně bránili, tlak Jablonce však sílil. Po přihrávce Malínského do šestnáctky se libereckému obránci Mikulovi odrazil míč od nohy do ruky. Sudí Hrubeš po konzultaci s videorozhodčím Adamem však penaltu neodpískal.

V závěru Liberec těsnou výhru s vypětím všech sil uhájil. Horko před brankou skvělého Knoblocha bylo hlavně po střelách střídajícího útočníka Čvančary. „Škoda, v poslední minutě má tři metry před brankou šanci, ale nedá ji. To dokumentuje celý zápas,“ litoval útočník Martin Doležal. „Nemáme klid v koncovce, Liberec dal z jedné šance gól a se štěstím nás porazil. Měli jsme závary i hlavičky, ale lítá to do tyčí a do břeven. Snad to příště bude lepší.“