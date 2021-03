Nečekaný střelec Sadílek: Vůbec nevím, kde se to vzalo

„Vůbec nevím, kde se to vzalo. Sám se tomu musím trošičku smát, protože jsem nikdy střelec nebyl a ani se za něj nepovažuju,“ říká jednadvacetiletý talent zapůjčený z nizozemského Eindhovenu, který ještě před nedávnem neměl v české lize na kontě jediný vstřelený gól.

„Trenér mi pořád vtlouká do hlavy, ať se cpu do šancí, že góly přijdou. Teď to dva zápasy po sobě vyšlo,“ dodal Sadílek. Slovan v prvním poločase utkání 22. ligového kola v Příbrami sice útočil, ale bez efektu. Naopak domácímu týmu se podařilo zatřást břevnem liberecké branky. „První poločas nám nevyšel, bylo to podobné jako v Karviné, kde jsme se také první půli hledali. Druhý poločas jsme zjednodušili hru, začali více běhat a sbírat odražené míče. Tlačili jsme se více do šestnáctky, což následně vyústilo ve dva góly,“ konstatoval nečekaný střelec Sadílek.

Liberec čekal na první branku do 61. minuty zápasu, kdy se z otočky ukázkově pod břevno trefil krajní záložník Jakub Pešek. Sadílkova střelecká chvíle přišla o pouhých 90 vteřin později. Po Peškově přesné přihrávce dostal v pokutovém území dostatek prostoru a jemným dloubnutím přehodil brankáře domácího týmu Šimana. Nádherný fotbalový moment! „Míč mi šel po zpracování pod nohu a do toho jsem couval. Od začátku jsem tak věděl, že kdybych dal do střely větší razanci, letělo by to nad bránu nebo by to zblokoval jeden ze dvou obránců stojících přede mnou. Proto jsem zkusil míč lobnout. Gólman byl venku a krásně to za něj zapadlo,“ popsal svou trefu, která dala výsledku konečnou podobu 2:0.

Severočeský tým prožívá úspěšné období. V lize šestkrát za sebou neprohrál, z toho čtyři utkání vyhrál, a uprostřed minulého týdne navíc prošel přes České Budějovice do čtvrtfinále poháru. V ligové tabulce teď postoupil na čtvrté místo před Jablonec, jehož víkendový zápas se Spartou však byl odložen. „Jsme rádi, že jedeme na vítězné vlně a chceme se na ní co nejdéle udržet. Uvidíme, kam nás to na konci vyšvihne,“ říká Sadílek.