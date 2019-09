Karviná hostí Opavu. Derby bude soubojem o únik z dolních příček

Obě mužstva měla v úvodu sezony problémy s marodkou. U Opavy je stále nejistý start Bernadiny, Juřeny, Stáni, Suse a Zapalače. K tomu kvůli čtyřem žlutým kartám nemůže nastoupit Zavadil.

Karvinští mají zraněného stopera Dreksu, záložníka Bukatu a útočníka Gubu. Do jejich týmu se vrací záložník Jan Moravec, který dosud stihl odehrát jen pět minut v minulém kole v Příbrami (2:0).

„Pomalu zase získávám herní praxi,“ řekl Moravec, jenž odehrál celý středeční pohárový duel s Žižkovem (0:2).

Zda dostane větší příležitost i v nejvyšší soutěži, netuší. „Liga, a nejbližší zápas s Opavou je pro nás priorita, což však neznamená, že nás vyřazení v poháru neštve,“ dodal Moravec.

Karvinský trenér František Straka podotkl, že ze středeční „pohárové“ sestavy počítá proti Opavě s Petkovem, Smržem a Petráněm. „Pro ně byl ten zápas asi lepší než trénink. Jsou to hráči áčka, kteří se v neděli objeví na hřišti,“ uvedl kouč.

Karvinským zvedly sebedůvěru minulé čtyři ligové zápasy, které neprohráli, přičemž dostali jediný gól.

Opavští čekají na výhru osm kol a včera vyměnili trenéra. „Těžko říct, jestli to bylo cíleně zrovna před derby,“ přemítal karvinský záložník Marek Janečka.. „Možná je to psychologická hra, protože nový trenér je vždy impulz. Ale my se soustředíme na sebe, takže pro nás to nic neznamená.“

Janečka dodal, že derby je stěžejní pro obě mužstva. „Pro nás je to boj o první domácí vítězství, takže pro úspěch uděláme vše, co bude v našich silách,“ slíbil.

„Víme, že Karviná má formu a daří se jí bodově i herně, ale je to derby. Potřebujeme se odrazit. Ani ne tolik výkonem, jako hlavně dobrým výsledkem,“ prohlásil sportovní manažer Slezského FC Alois Grussmann, který opavské mužstvo převzal spolu s dosavadním asistentem Josefem Dvorníkem. „Snad se někdo z našich marodů dá do neděle do kupy. K tomu spoléháme na to, že nás přijede povzbudit hodně fanoušků.“