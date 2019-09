Hanousek: Asi jsem urazil fotbalového boha, ale budu to zkoušet dál

Kopl jste to špatně?

Když dáte břevno a ještě se balon odrazí před čáru, tak to není úplně špatně kopnuté. Tady rozhodují milimetry.

Ale ty střely snižujete. S Bohemians jste branku přestřelil, nyní jste mířil do břevna.

Asi jsem urazil fotbalového boha, ale budu to zkoušet dál.

Do zápasu jste vstoupili dobře, ale ve druhém poločase jste už nebyli tak aktivní. Proč?

Začátek byl výborný, i zbytek poločasu, kdy jsme využívali prostor za opavskými hráči. Bohužel jsme nepřidali druhý gól. Opava ve druhé části asi zaslouženě srovnala, ale zase jsme zatlačili a měli nějaké šance, závary. Martin Kouřil měl dobrou hlavu, já tu šanci... Škoda, byly by to hodně plusové body.

Jaké to je pořád čekat na první domácí výhru v sezoně?

Není to příjemné. Sice nějaké body sbíráme venku, ale chce to vytvořit z domácí nedobytnou tvrz.

Dá se brát pozitivně aspoň to, že jste pět zápasů v řadě neprohráli?

Dá. Taková série je vždy dobrá, ale po remízách vám body v tabulce naskakují pomalu. Vítězství je vítězství. A měl jsem ho na noze...