Opavský Mondek věří pře derby s Baníkem domácímu prostředí

„Na Baník mám pěkné vzpomínky, až na to, že hned první rok, co jsem tam hrál, jsme sestoupili,“ připomněl Mondek. „Ale hned další rok jsme se mezi elitu vrátili.“

Karol Mondek pamatuje druholigové bitvy obou klubů. Opavě vstřelil i gól. „Bylo by fajn to teď srovnat, abych potěšil opavské fanoušky, a také pro to, že jsem dosud za Opavu gól v lize nedal,“ smál se Mondek.

Odmítá, že by duel s Baníkem byl pro něj speciální. „Snažím se jít do každého zápasu s tím, abych předvedl co nejlepší výkon a pomohl týmu. Navíc v Baníku už moc kluků, se kterými jsem hrával, není.“

Mondek připouští, že Ostravští budou mít velkou motivaci napravit minulé domácí selhání s Teplicemi 0:1. „Víme, že jim vstup do ligy moc nevyšel, nicméně mají velkou kvalitu. Jsou tam výborní hráči, takže nelze spoléhat na to, že se jim nedaří. Ale my se soustředíme hlavně na sebe. Hrajeme doma, kde máme skvělou podporu fanoušků. To prostředí nám zase pomůže,“ věří Mondek.

Užívá si, že pravidelně nastupuje v základní sestavě Slezského FC. „To mě velmi těší. Hraju, daří se nám, sbíráme body. Škoda jen toho předchozího zápasu, který nám výsledkově nevyšel,“ připomněl prohru v Mladé Boleslavi 1:4.