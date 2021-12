Jarošíka nejdřív „omejvali“, pak poprvé slavil. Pomohl i film, tip od manželky

„Ale když soupeř z brejku vedl 1:0, v tu chvíli mě zase omejvali,“ líčil nový trenér Jarošík, který se skláři poprvé bodoval i zvítězil až na osmý pokus.

Kde se ve vás vzala síla na obrat?

Oni to kluci v žádném zápase nezabalili, jen dneska to gólově vyšperkovali. Nemůžu říct, že by nějaký zápas odevzdali, odchodili. Teď dali čtyři góly, to vypadá krásně.

Jaká to je úleva?

Neposlouchalo se dobře, když pořád prohráváte, to já nerad. Nejen já, všichni tady na to čekali dlouho. Dneska to bylo velké vítězství pro fanoušky, co jsou s námi, pro vedení, pro lidi v klubu, pro kluky. Nechtěl bych dělat oslavu, musíme v takových výkonech pokračovat, pak přijde výsledek zase jako dneska.

Neměl jste pochybnosti, když výhra nepřicházela?

Člověk nemůže číst média, moc chodit do společnosti, protože všichni mu radí, co změnit, jak hrát. Ale kdo není každý den s klukama, těžko poradí. V tom se neplácají jen mladí, ale i starší trenéři. Říkal jsem, ať jsme pozitivní, pouštěl jsem i nějaké motivační video, ať se naladíme.

Jaké?

Asi znáte film The Secret. Tajemství. Dostal jsem od manželky knížku, ať si ji přečtu. Je o tom, jak přitahovat pozitivní věci, jak věřit, jít si za tím. Rozečetl jsem ji a zjistil jsem, že je i film. A klukům jsem ho pustil. Mladší tomu možná nevěří, starší, co mají životní zkušenosti, snad víc. Nebylo to jen o fotbale, ale o zdraví, o rodině, jak být pozitivní, pracovitý. Že abyste měl štěstí, něco za tím stojí. A že se to může otočit. A možná to byl faktor, proč jsme skóre otočili. Ale příště to pouštět nebudeme, bylo to docela dlouhý (úsměv).

Už nejste poslední, pomůže vám to?

Doufám, že nás to nakoplo. My se musíme koukat sami na sebe, ne doleva doprava. Soustředit na svoje zápasy, zatím nemusíme čekat na chybu soupeře. A když se podíváte, kdo jak hrál, jaký výkon podal, tak dneska jsme neměli dva tři, ale šest sedm nadstandardních výkonů. Volili jsme taky lepší řešení, zklidnění kolem vápna, balon klukům neodskakoval, stříleli po dobrém doteku. S Pardubicemi jsme měli podobný tlak, ale poslední centr nebo průnikovou přihrávku jsme nedali.

Až v den zápasu jste se rozhodl vsadit na hru se třemi obránci. Proč?

My to chtěli zkusit už na Slavii, změnit něco v rozestavění, nakonec jsme to nechali. Teď jsme se o tom bavili s klukama z trenérské kabiny celý týden. A uzrálo to až dneska. Ani jsme si to včera nezkoušeli. Fungovalo to a Zlín byl překvapený. Naskočili v tomhle systému zkušenější hráči, kteří už ho zažili. Vyhodnotíme si to a uvidíme, jak nastoupíme příště.

Šlo o nejlepší výkon pod vámi?

Nějak jsem se nad tím nezamýšlel, ale dlouho jsme čekali na takový výsledek i výkon. Třeba i s Plzní jsme hráli dobře, jen jsme prohráli, takže teď se to hodnotí jinak.

Zvedne se sebevědomí týmu?

Není jednoduché jít od porážky k porážce. Všichni hledají detaily, co zlepšit, všichni se v tom babrají. Snad se teď zklidní a budou věřit práci, kterou děláme v týdnu. Že když se budou takhle rvát, hrát na maximum, výsledek může přijít.

Jakou roli v tom proti Zlínu hrál útočník Jakub Mareš? Šance spaloval, pak se trefil.

Hlavně vidíte, jak ve druhé půli makal, napadal, běhal. Takový výkon bych možná očekával i dřív, tímhle strhne celý tým, který pak pracuje jinak. Tihle lídři by to měli vést, protože mladší se jim pak chtějí přiblížit, hrát stejně. Jsem rád i za návrat Shejbala, hrál skvěle, na lavičce byl už Kučera. Na nich to stálo, než se zranili.