Karvinský brankář Ciupa: Jestli tak budu chytat pořád, tak ať klidně nespím

Jiří Ciupa se v zimě do Karviné vracel z hostování v Třinci v pozici třetího gólmana za zkušeným Petrem Bolkem a nadějným Vladimírem Neumanem.



Jenže hned ve třetím utkání jarní části první ligy naskočil do sestavy, neboť Neumana trápilo svalové zranění a Bolek nemohl hrát po vyloučení v utkání se Slavií Praha.

Ciupa zvládl zápasy v Teplicích (2:2) a doma s Opavou (3:1). Leč v dalších pěti dostal přednost Petr Bolek. Minulá tři kola už znovu chytal Ciupa. A obstál.

„Před utkáním se Zlínem (2:1) jsem zvažoval, koho z brankářů postavit, ale teď už ne,“ řekl trenér Jozef Weber, který Karvinou po svém návratu vedl v minulých dvou kolech. „Jirka chytal výborně ve Zlíně, takže nebyl důvod něco měnit.“ Načež Karvinští ani podruhé v sezoně s Plzní neprohráli, získali s ní čtyři body.

Jiří, v duelu s Plzní jste předvedl několik až zázračných zákroků. Znamená to, že jste se výborně vyspal?

Právě že ne, spal jsem hrozně. Ale snažil jsem se chytat co nejlépe. Jsem spíše rád, že jsem konečně něco chytil. Odehrál jsem v lize pátý zápas a v těch předchozích jsem moc práce neměl. Byly spíše o centrech, rozehrávce. Tentokrát jsem prošel takovým brankářským ohněm. Těší mě, že jsem klukům mohl pomoct.

Proč jste nemohl spát? Bál jste se?

Já se nebojím, nikdy se nebojím. Těšil jsem se. Říkal jsem už před zápasem v Teplicích, že nejlepší by bylo, kdybych ani nespal a šli jsme rovnou hrát. Proč jsem špatně spal, nedokážu říct, ale jestli tak budu chytat pořád, tak klidně ať nespím.

Měl jste i štěstí, když protivník dvakrát trefil břevno.

Máte pravdu. Nejprve to bylo po mém dvojzákroku, kdy jsem balon se štěstím vyrazil na břevno. pěti Ve druhém poločase to měl soupeř (Mihálik) těžké, protože tam bylo hodně hráčů a on cpal balon nahoru. Při každém zákroku si musíte věřit a hrát, dokud rozhodčí nepískne, anebo balon není v síti.

Na podzim jste hostoval v druholigovém Třinci, ale nechytal jste. Do branky jste se nedostal přes Martina Pastornického, rovněž hostujícího a zkušenějšího brankáře Karviné. Bylo to angažmá k něčemu?

Byl jsem na dvou hostováních. Nejprve ve Frýdku-Místku, kde jsem v minulé sezoně na podzim chytal, ale přišla korona, a tak jsem se vrátil sem. Pak jsem šel do Třince, abych něco odchytal, ale bohužel to byly jen přátelské zápasy. Ten půlrok nebyl, jak bych si představoval, ale pořád to mělo nějaký smysl. Věřím, že i to mě nějak posunulo.

Nebavil jste se třineckým trenérem Františkem Strakou o tom, proč vám nedal příležitost?

Když loni na podzim přišel pan Straka do Třince, odstartovali jsme výbornou sérii bez porážky, takže nebylo co měnit. I když jsem chtěl být naštvaný, že nechytám, nešlo to, protože kouč to tak burcoval a tak mě do toho zapojil, že jsem byl rád a držel pořád s týmem. Určitě mi to nějak pomohlo.

Přesto jste se vrátil do Karviné...

Ale vůbec jsem nepočítal, že budu chytat. Aspoň ne, že to bude tak brzo. Samozřejmě, že si říkáte, že třeba dostanete šanci. Jsem tak vděčný za každý zápas, do něhož jdu.

S vámi jsou ale v mužstvu další dva dobří brankáři – Petr Bolek a Vladimír Neuman. Jak spolu vycházíte?

Jsme dobrý gólmanský kolektiv počínaje trenérem (Branislav Rzeszoto), který nás perfektně připravuje. Ať už chytám já, nebo Péťa Bolek, nebo Láďa Neuman, fandíme si a podporujeme se. Každý chce, abychom týmu pomohli. V hlavě jsem si předtím říkal, kdy se na hřiště dostanu, že už by to chtělo. Trenéři mě nabádali: Buď trpělivý, počkej si na to. Tu šanci nyní mám a pokaždé, když jdu na hřiště, si toho moc vážím a snažím se odvést co nejlepší výkon.

Jak bere zkušený Petr Bolek, že nechytá?

Péťa je nejen pro nás pro gólmany, ale pro celou kabinu nesmírně pozitivní člověk. Pomáhá na tréninku i v šatně. Dokáže situace odlehčit, poradí, tleská, fandí. Nevím, jestli je naštvaný, že nechytá. Každopádně si navzájem pomáháme a vím, že Péťa je připravený naskočit. Rozhodně může chytat každý z nás tří. Trenér má na výběr, konkurence je potřebná. Vím, že musím chytat tak, abych si vybojoval vstupenku do dalšího zápasu a trenéra přesvědčil, že jsem tam oprávněně.