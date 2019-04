Trpišovský po porážce: Změny nám neprospívají, Zlín je noční můra

„Jsme zklamaní, protože jsme prohráli a nedali žádný gól,“ pronesl kouč sešívaných, kteří nastoupili v černých dresech.



Váš výkon měl k ideálu daleko, že?

V prvním poločase jsme byli všude o krok později, nemohli jsme se dostat ke své hře. Zlín nás dobře dostupoval. Byl živější a u odražených míčů dříve. I přesto jsme si vypracovali dvě šance, jenže jsme je neproměnili. Ve druhé půlce pokračoval na hřišti boj. Domácí dali krásný gól po krásné střele, před níž jsme prohráli hlavičkový souboj a po dvou jednoduchých přihrávkách postupovali sami. Vzápětí jsme mohli ze dvou šancí srovnat. Bohužel nás vychytal Rakovan, nebo jsme to dali vedle. Pak jsme prostřídali, změnili rozestavení a snažili se vytvořit co největší tlak. Ale kromě Škodovy šance to k ničemu moc nevedlo.

Jaký dopad měl na vás čtvrteční duel v Anglii?

Výkon asi ovlivnil, ale výsledek určitě ne v kontextu toho, že šance jsme měli a Zlín dal krásný gól. Samozřejmě na některých hráčích jako Bořil a spol. bylo vidět, že nemají dynamiku a rychlost, i když do zápasu dali všechno. Je to o proměňování šancí. Za dva poslední ligové zápasy jsme si vypracovali spoustu možností, ale dali jsme jediný gól po rohu Spartě.

Cítil jste na týmu, že po náročném programu není stoprocentně koncentrovaný?

Ne. Kluci moc dobře věděli, o co jde. Cestou do Zlína si nechali v autobuse pustit jeho zápas. Měli jsme 48 hodin, abychom se nachystali. Dopoledne jsme měli video. Příprava byla stejná jako vždycky. O koncentraci to stoprocentně nebylo. Je konec ligy. Udělali jsme změny ať vynucené, nebo nevynucené a to nám neprospívá. Je to o produktivitě. Na Dukle jsme měli tři šance a dali jsme tři góly, ve Zlíně jsme je neproměnili. Pak zafunguje zákon schválnosti a spadne vám tam nějaká střela. Tím nechci snižovat výkon domácích, kteří hráli na krev, důrazně, bojovně. S tím jsme počítali, s tím se musíme vyrovnat.

Domácí byli před zápasem ve velké nepohodě. Čtyřikrát po sobě prohráli a ani neskórovali. Překvapili vás?

Šli do utkání s tím, že se jim nedaří, ale nemají co ztratit. Přijede velký favorit a vy to můžete zlomit. Když prohrajete, tak se v uvozovkách tolik neděje. Někdy se týmu, který je v krizi, hraje lépe, než kdyby musel dosáhnout nějakého povinného vítězství. My potřebujeme hrát na vítězství, tlačit se dopředu, což Zlínu v danou chvíli vyhovuje. Hráli účelný fotbal, než aby se museli k něčemu prokombinovávat.

Opět se potvrdilo, že do Zlíne jezdíte nerad, že?

Už jsem to říkal tady posledně. Budu se opakovat. Zlín je krásné město, fandím hokejistům, ale fotbalově je pro mě noční můra. Tuším, že se Žižkovem jsem tu vyhrál ve druhé lize, ale v první lize jsem tady ještě nezvítězil.

Je pro vás aspoň malou útěchou, že Plzeň v Příbrami jen remizovala?Vůbec. Je to porážka bez vstřeleného gólu. I kdyby to dopadlo jinak, je to pro nás ztráta. Chceme si uhrát naše zápasy sami.