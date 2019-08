Trenéři vědí, že nikde neselže. Být univerzálem je výhoda, ví Schaffartzik

To, že může hrát na různých postech sestavy, bere Jan Schaffartzik jako výhodu. Trenéři vědí, že nikde neselže. „Nastupovat na více místech mi vůbec nevadí,“ prohlásil jednatřicetiletý opavský odchovanec.

Takže post univerzála vám vyloženě sedí?

Když jsem byl mladší, hrál jsem v útoku i na krajích zálohy. Postupem času, jak přicházely roky, jsem se stahoval dozadu, ale průlom byl, když do Opavy přišel trénovat pan Skuhravý. Hodil mě na pozici šest, na defenzivního záložníka. Tam mě to začalo bavit.

Často jste nastoupil i v obraně.

To bylo z nouze, když se někdo vzadu zranil. Z místa defenzivního záložníka není problém zaskočit třeba za stopera. A totéž se týká pravého či levého obránce. I proto, že umím více kopat také levou nohou. Tak se to sešlo a hrál jsem vlastně všechny posty. Teď je to moje výhoda. Když je potřeba, mohu zaskočit kdekoliv a tím pádem hrát.

Přesto, nemrzí vás, že v této sezoně jste dostal příležitost, až když se zranil stoper Jaroslav Svozil?

Jasně. Ale minule v Jablonci jsem už zase hrál na své pozici, na šestce. Nemáme takový rozpočet, abychom mohli mít na každý post několik hráčů, takže v případě zranění Jardy Svozila to vyšlo na mě.

Celou svou kariéru, až na několik hostování v okolních klubech, jste v Opavě. Taková klubová věrnost se už moc nevidí. Nikdy vás nenapadlo přestoupit jinam?

Ze začátku, od dvaceti do pětadvaceti let, to se mnou bylo takové střídavě oblačno. Nějaký rok jsem byl v Opavě, pak na hostování v třetí lize. A když třetí ligu hrála i Opava, byl to pro mě ten největší vývoj. Postupně jsme šli nahoru, až do první ligy. Už nebyl důvod, abych odcházel. Za rok mi ale končí smlouva, takže uvidíme, co dál.

Tudíž případnou změnu klubu nevylučujete, pokud o vás bude zájem?

Je to sport, je to fotbal. Nikdy se nemá říkat nikdy. Jak to vidím kolem sebe, stát se může všechno. Ale pořád mám platnou smlouvu, mám to kousek domů, znám tady všechny. Pro Opavu bych dýchal.

Nyní vás v lize čeká Zlín, který má šest bodů stejně jako vy. Bude to i z toho důvodu důležitý zápas?

Přesně tak, tři zápasy v řadě jsme nebodovali. Rádi bychom si zase v kabině zařvali, protože potom nás čekají dva těžké duely, i když ty jsou v první lize všechny. Ale my pojedeme do Plzně a pak budeme hostit Slavii.

Těšíte se na bývalého spoluhráče Jakuba Janetzkého, který je od této sezony ve Zlíně?

Víme, že umí hrát fotbal, Známe jeho přednosti. Gratuloval jsem mu ke gólu, když minule vyhráli (nad Teplicemi 1:0). Ale řekl jsem mu, ať si další góly nechá, až nebude hrát proti nám...

Ostatně Zlín zatím vstřelil jen tři branky, což je spolu s Teplicemi nejméně v lize.

Na to nemůžeme spoléhat. Vpředu mají výborné hráče. My jsme první dvě kola neměli šanci a dali po jednom gólu. Potom jsme měli v každém zápase tři čtyři příležitosti a nezískali jsme už ani bod...

A se Zlínem jste v minulé sezoně neurvali žádný bod...

Takže je důvod konečně to změnit (směje se).