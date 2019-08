Opavským nepomohl ani parádní gól Zavadila, prohráli v Jablonci

„Měli jsme na to tady vyhrát,“ prohlásil opavský záložník Pavel Zavadil. „Domácí sice v úvodu trefili břevno, ale my jsme měli dvě tutovky, možná tři. Po přestávce jsme dostali zbytečný gól. Zbytečné bylo i vyloučení. Vyrovnali jsme však na

jedna měli další příležitosti. Venku máme více šancí než doma, akorát je neumíme proměnit.“

Zavadil opět ukázal svou parádní kopací techniku. Z přímého kopu z pravé strany z dálky poslal míč k levé tyči, kde propadl za gólmana Hrubého.

„Klobouk dolů před Pavlem, jak to měl geniálně vymyšlené,“ řekl opavský trenér Ivan Kopecký. „Chtěl jsem střílet na branku a byl z toho gól,“ komentoval svou trefu Zavadil.

Trenér Kopecký je přesvědčený, že utkání ovlivnilo přísné vyloučení Jurečky. Toho sudí Adámková vykázala z hřiště po druhé žluté kartě, kterou mu dala za řeči.

„Nechci brečet, stěžovat si, ale vleče se to s námi od prvního kola. Kdybych řekl, jak to je, což my všichni v Opavě víme, byl bych asi na pranýři,“ řekl Zavadil. Víc svá slova nechtěl rozebírat. Jen k verdiktu rozhodčí Adámkové, k vyloučení, podotkl: „Nepískne faul, hráč se k tomu vyjádří... Je to holka, takže se o tom nebudu bavit, ale píská mužský fotbal, takže by se s tím měla smířit.“

O prohře Opavských rozhodl v 71. minutě volný Matoušek střelou z dálky.

„Měli jsme o jednoho hráče méně, sil ubývalo, ale i tak jsme se dostali do příležitostí. Hráči nechali na hřišti všechno, dvakrát trefili břevno, snažili se plnit pokyny, které měli. Musím jim poděkovat. Ukázali charakter,“ řekl Ivan Kopecký. „I v oslabení jsme měli další šance.“