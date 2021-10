Hlavy nahoru! I s Plzní to bylo na férovku, těší teplického Rezka

„V kabině jsme říkali, že není důvod dávat hlavy dolů. S Plzní jsme odehráli celkem vyrovnané utkání, oni měli dvě tři šance, my také. Rozdíl byl v tom, že Plzeň jednu využila, my bohužel ne. Ale určitě je od čeho se odpíchnout, dokázali jsme si, že i s takhle kvalitním soupeřem si to můžeme rozdat na férovku,“ těšilo veterána Jana Rezka, jehož Jarošík vytáhl z „důchodu“ v teplické rezervě zpátky do ligového áčka.



Výkony Teplic jdou nahoru, ale body stále chybí. Co ještě chybí?

Třeba lepší koncovka. Já to měl v zápase s Plzní na noze, to samé Forty (Fortelný). Někdy ty situace nejsou tak jednoduché, jak se zdají, je to o detailech, v jaké je člověk pozici, jestli třeba není v záklonu. Ale myslím, že je pozitivní, že proti tak kvalitnímu týmu, jako je Plzeň, která dostala nejméně gólů v lize, jsme si vypracovali tři stoprocentní šance. A teď přijdou ty zápasy, kdy snad ty góly dávat budeme.

Kouč Jiří Jarošík vás vytáhl z béčka nejen kvůli gólům, ale i proto, abyste předával zkušenosti mladým hráčům. Jak vidíte jejich budoucnost?

Kvalitu mají velkou, pokud na sobě budou pracovat, můžou to dotáhnou daleko. Snažím se na ně působit pozitivně, nemám tu negativní náladu, nebyl jsem tu, když se prohrálo hodně zápasů za sebou. Já do toho přišel jako nováček a asi si nepřipouštím ani takový tlak jako ti kluci, co jsou tady od začátku. Víte, co se napsalo, a jak se ta sezona vyvíjí. Věřím, že když budeme hrát jako proti Plzni, tak se to brzy otočí.

Plzeňský Lukáš Hejda a teplický Jan Rezek se na trávníku perou o míč.

Co přinesl kouč Jarošík?



Já tady s kluky předtím nebyl, ale Jirka, ač je mladý trenér a v lize nováček, umí věci dobře pojmenovat. Nebere si servítky, jestli je to dvacetiletý kluk, nebo je mu 35. Řekne na rovinu, jestli hrál dobře, nebo špatně, tak to má být. A ve finále to ti kluci slyší radši, než když se alibisticky chodí kolem horké kaše. Těžko hodnotit, co se změnilo, ale co vidím teď, tak věřím, že to bude mít pozitivní dopad na klub i na tým.

Stihl jste si po zápase promluvit s vaším kamarádem Pavlem Horváthem, nyní asistentem trenéra Bílka v Plzni?

Jen chvilku, ale my si zase zavoláme a pořádně to probereme.

V závěru zápasu jste cosi probíral s plzeňským brankářem Staňkem. O co šlo?

Loudal se s rozehrávkou, tak jsem mu říkal, že mu pro míč dojdu, že ještě nejsem tak starý (smích). Rozhodčí to očividně přehlížel, a pak se hrály jen tři minuty nastavení, což je škoda.