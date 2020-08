Přesun k sousedům. Liberec mi teď pomůže víc než Jablonec, míní útočník Matoušek

V minulém týdnu už v novém dresu zvládl dva přípravné zápasy, ve kterých si připsal jednu asistenci, a těší se na start první ligy. „Jsem šťastný, že tady jsem. Zase cítím chuť do fotbalu a věřím, že se postupně budu zlepšovat,“ říká fotbalový talent.

„Chtěl bych týmu pomoct svými góly a nahrávkami. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo postoupit do Evropské ligy.“



Berete přechod do Liberce jako novou motivaci?

Bral jsem to z osobního hlediska, abych se posunul dopředu, protože si myslím, že trenér Hoftych mi v tom může pomoct. V Liberci se hraje fotbal na rychlé útoky a to by mi mohlo vyhovovat. Hrozně jsem se sem těšil a jsem zvědavý, jak to dopadne.

Zklamalo vás, že jste se neprobojoval do týmu mistrovské Slavie?

V Jablonci jsem bohužel neměl dobré jaro. První půlrok tam byl skvělý, ale pak přišlo zranění, do toho korona a už jsem se nedostal zpátky do formy. Se svými výkony jsem nebyl spokojený. Myslím, že ve Slavii bych úplně šanci neměl, a tak jsem zvolil tuhle cestu, abych se mohl zase dostat zpátky na svou úroveň a třeba další rok zabojovat o Slavii.

Přesun na trase Jablonec–Liberec je trochu ožehavý. Vnímáte rivalitu mezi oběma kluby?

Dvě Podještědská derby už jsem odehrál na druhé straně, takže vím, že rivalita mezi oběma kluby existuje. Ale já jsem hráčem Slavie, ne Jablonce, takže jsem volil cestu s ohledem na to, co je pro mě nejlepší. A myslím, že Liberec mi teď pomůže víc než Jablonec.

Jan Matoušek pohledem trenéra Pavla Hoftycha „Maty je jeden z nejtalentovanějších hráčů. Umí dát gól, umí to vzít na sebe. Jaro neměl povedené, asi ho dohonila zranění z podzimu, kdy měl opakované problémy se svalem. Jsme rádi, že se rozhodl pro nás, asi i kvůli tomu, že věří, že pro něj přijde nová doba. Musí ale trošku změnit myšlení. Jestli se chce v budoucnu prosadit ve Slavii, musí uměl líp bránit, musí být ochotný víc pracovat pro tým směrem dozadu a po ztrátě balonu okamžitě přepínat do defenzivy. Ví, na čem chceme pracovat, a já věřím, že toho společně dosáhneme.“

Máte ohlasy z Jablonce na to, že teď budete kopat za sousední Liberec?

Ne, v Jablonci jsme měli skvělou partu. Kluci mi budou chybět. Uvidíme, jaké ohlasy budou, až přijde na řadu derby.

Liberec prošel v létě obrovskou hráčskou změnou. Jak ji vidíte z kabiny?

Je tu hrozně moc mladých hráčů a chvilku bude trvat, než se sehrajeme. I v přípravných zápasech je vidět, že to ještě není optimální, do toho ještě kondiční příprava. Všechno se teď bude ladit na soustředění v Rakousku a pak týden před ligou. Máme na to ještě dost času a věřím, že se nám to podaří dát dohromady.

Ta obměna je ale enormní, souhlasíte?

Já jsem tohle zažil už v Jablonci. Tam se vloni taky hráči obměnili podobně, přišlo osm nováčků a tady to je stejné. I v Jablonci jsme to zvládli, tak nevidím důvod, proč by se to nedalo zvládnout tady.

Jaký si dáváte osobní cíl pro angažmá v Liberci?

Vždycky by se měly upřednostňovat týmové cíle před osobními. Chtěli bychom hrát v ligové tabulce vysoko a bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo postoupit do Evropské ligy. Z osobního hlediska bych Liberci chtěl určitě pomoct góly a nahrávkami, hlavně ale budu pracovat pro tým. Jsem šťastný, že tady jsem. Zase cítím chuť do fotbalu a věřím, že se postupně budu zlepšovat.