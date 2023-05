Vyrobil jsem hloupou penaltu, připustil pardubický veterán Jeřábek

„Naším hlavním zápasem je boj o záchranu a ten ještě neskončil,“ vzkázal Nita přes tiskového mluvčího klubu Radka Kliera. K mikrofonům tak přistoupil jiný mluvčí kabiny, devětatřicetiletý bývalý kapitán Jan Jeřábek, který zavinil první pokutový kop. V šedesáté deváté minutě ve vápně podkopl brněnského záložníka Alliho a Jakub Řezníček si stavěl míč na puntík poprvé.

„Druhý poločas jsme neměli vůbec pod kontrolou a navíc jsem vyrobil hloupou penaltu. Nejdůležitější je, že jsme z Brna odvezli tři body, pro které jsme přijeli,“ ulevilo se Jeřábkovi.

V době jeho faulu už Pardubice vedly 1:0, což jim vydrželo i o pět minut později po Řezníčkově druhé penaltě. Tu už si Nita zavinil sám, když v souboji o balon zasáhl rukama do hlavy právě Řezníčka.

Brněnský brankář Michal Berkovec zasahuje proti Michalovi Hlavatému z Pardubic.

„Neviděl jsem to, takže nevím, jestli to byl faul, ale každopádně Florin penaltu znovu chytil. Bylo to hodně bláznivé a vypjaté, něco podobného jsem v kariéře asi ještě nezažil,“ vzpomínal Jeřábek.

Poté se Pardubice uklidnily a dostaly zpět do hry. Důležitou výhru v nastaveném čase hlavičkou pojistil Ladislav Krobot.

„Po chycených penaltách jsme si hodně oddechli. Začal jsem věřit, že už to zvládneme, protože jsme začali být více na balonu. Před tím jsme neměli nic, jen jsme odvraceli brněnské protiútoky,“ uvědomoval si Jeřábek.

Na jaře má po vyléčeném dlouhodobém zranění kolene roli střídajícího hráče, tentokrát šel na hřiště v 63. minutě za Dominika Janoška.

„Je to pro mě nová situace, nejsem na to zvyklý. Nastupovat do utkání, ve kterém jsou všichni rozběhaní, není vůbec jednoduché,“ připustil Jeřábek.

Pro záchranu Pardubic v lize ale vydrží všechno. Už v sobotu od 15 hodin čeká klíčová domácí bitva se Zlínem, která může o sestupujícím hodně napovědět. „Skupinu o udržení jsme zamotali, takže doufám, že nás fanoušci přijdou podpořit a že se od Zlína odlepíme ještě víc,“ přeje si Jeřábek.