Věřím, že jsem ve Spartě zanechal dobrý dojem, říká Fortelný

Přesto, že do středečního přípravného zápasu se Znojmem (FC Vysočina zvítězil 4:1) záložník Jan Fortelný v týmu kouče Radima Kučery ještě nezasáhl, fanoušci jihlavských fotbalistů mohou zůstat v klidu.

Jedenadvacetiletý hráč by i v jarní části sezony měl pokračovat v hostování z pražské Sparty v Jihlavě.

„Jihlava je kvalitní mužstvo a já věřím, že boje o postup mezi elitu přinesou těžké zápasy, které určitě prověří, jestli bych měl, mám, nebo budu mít na to hrát první ligu,“ říká Fortelný.



Větší část zimní přípravy jste strávil se Spartou. Jak jste tuto příležitost přivítal?

Samozřejmě jsem byl šťastný, že jsem se mohl připojit k týmu. Mohl jsem nabrat další zkušenosti a je to motivace do další práce.

Trenéry jste zaujal, podle všeho jste jim trochu zamotal hlavu. Jak jste vy osobně vnímal svou šanci říct si o místo v kádru?

Když už se jde do Sparty na přípravu, tak se musí předvést co nejlepší výkony. Tak, aby se ukázalo, že hráč má kvalitu nebo v něm je potenciál. Doufám, že jsem to předvedl, a věřím, že jsem zanechal dobrý dojem.

Paradoxně jste nastoupil i v přípravném zápase proti Jihlavě. A ukázal jste se výborně, přihrál jste na dvě branky. Měl jste speciální motivaci se ukázat?

Zahrál jsem si proti spoluhráčům, takže to bylo zajímavé. (usmívá se) Ale že by tam byla nějaká speciální motivace, to se říct nedá.

Zimní přestupy a hostování v prvoligových týmech

Byl čas po zápase s kluky prohodit nějaké slovo? Nebo tím, že to pro Jihlavu skončilo debaklem 0:5, tak jim nebylo do řeči?

Prohodili jsme pár slov, už před zápasem, i po něm. Ale byli jsme hodně zafoukaní a na nějaké dlouhé proslovy to nebylo.

V pondělí jste se vrátil do přípravy v Jihlavě. Jak vás kluci na prvním tréninku přivítali?

Přivítali mě hezky. (usmívá se) Žádné narážky zatím neproběhly. Takže dobré, jedině pozitivní.

Zatím? Takže počítáte, že by se mohlo ještě něco objevit?

Určitě, když třeba netrefím bránu, tak to bude: vrať se zpátky do Sparty. Nebo něco na tenhle způsob. (směje se)

Hodně se mluvilo o zájmu Mladé Boleslavi o vaše služby. Jak jste to sledoval?

Já si nesmírně vážím toho, že jsem se svými výkony takhle nabídl, jestli se to tak dá říct. Ale momentálně mám smlouvu o hostování s Jihlavou. Takže jako profík plním platnou smlouvu. A doufám, že mě to přiblíží blíž k vytouženému cíli: dostat se do kádru Sparty.

Jak moc vás mrzí, že se Sparta a Jihlava nedomluvily a hostování v Boleslavi nedopadlo?

Tak mrzí nemrzí... Já se teď soustředím na to, co je. A už to musím nějakým způsobem hodit za hlavu a zase jít s pokorou do další práce.

Jak se půjde zpátky do druhé ligy, když víte, že o vás stál prvoligový klub? Nemrzí to trošku, že se vrátíte „o level“ níž?

Já bych úplně netvrdil, že je to nějaké obrovské zklamání. Jihlava je kvalitní mužstvo a já věřím, že boje o postup mezi elitu přinesou těžké zápasy, které určitě prověří, jestli bych měl, mám, nebo budu mít na to hrát první ligu.

V Jihlavě zůstává hlavním cílem porvat se o postup?

Určitě. Tady se na tom nic nemění, v Jihlavě je cíl postoupit. Buď přímo, nebo přes baráž.

Vysočině přes zimu odešly dvě opory, útočník Jawo a obránce Tijani. Jak moc budou chybět?

Určitě to nějaká rána je. Ale jsou to dva hráči a je to přeci jen lepší, než kdyby odešlo pět lidí. Takže určitě nějakým způsobem chybět budou, ale je na nás, abychom je nahradili. A šli se o postup prát.

Právě příběh Tijaniho je zajímavý: už byl jednou nohou ve Spartě, nakonec skončil ve Slavii. Jak jste to vnímal? Byli jste spolu v kontaktu?

Mluvili jsme spolu ke konci sezony, kdy se mě ptal, co říkám na Spartu. Samozřejmě jsem mu ji vychválil, což je jasné. (usmívá se) Pak jsme se potkali na testech, kdy měl zdravotní prohlídku. Vypadal spokojeně. Bohužel se později ukázalo, že tam byl nějaký problém. Mě osobně mrzí, že nepůjde cestou Sparty. Ale takový je fotbal. Teď je u konkurence, pro mě je to už soupeř.

Souhlasíte, že to bude pro české fanoušky trošku pikantní?

No, určitě to zajímavé bude. To máte pravdu. První byla na řadě Sparta, která to měla už skoro hotové, dá se říct. A teď je nakonec ve Slavii. Já mu samozřejmě přeji hodně štěstí. A ať mu zdraví vydrží.

Jihlava včera hrála zápas se Znojmem, ale vy jste do něj nezasáhl. Už se těšíte na víkend, kdy zase vyběhnete do utkání.

Ano, v sobotu bych měl nastoupit proti Vyškovu. Těším se určitě. Přeci jen jsem teď absolvoval přípravu se Spartou, kdy se začínalo chystat na ostré zápasy. A teď jsem se vrátil do kondiční fáze přípravy. Takže je to trošku nepříjemné, ale s tím se musím porvat.