Výhrou ke klidu? Ještě bodík by to chtělo, řekl hradecký záložník Rada

„Tenhle zápas nám hodně pomůže, ale ještě bodík by to chtělo. Kdybychom se totiž dostali na pětatřicet bodů, měla by to být jistota prostřední skupiny, což byl náš velký cíl,“ uvedl po včerejší výhře v Teplicích hradecký záložník Jakub Rada, který k vítězství přispěl svým devátým gólem v sezoně.

Rada ho vstřelil v prvním poločase z pokutového kopu a vyrovnal tím stav zápasu na 1:1. Už předtím totiž domácí Ledecký hlavou poslal svůj tým do vedení, pak ale přišel faul v pokutovém území na Kubalu, sudí nejprve nechal pokračovat, ale po upozornění VARu nařídil penaltu. Rada ji s přehledem proměnil, byť se musel vyrovnat s nepříjemným prodlením, které mu připravili protestující tepličtí hráči.

„Čekání příjemné není, člověk vždycky znervózní, ale snažil jsem se soustředit a naštěstí jsem ji proměnil,“ uvedl zkušený fotbalista, jenž je aktuálně nejlepším střelcem ligového nováčka i celé soutěže.

Výhru pak Hradci zajistil necelou čtvrthodinu před koncem zápasu Král, který měl po přímém kopu navrch nad vyběhnuvším gólmanem Grigarem. Král pak měl v samém závěru nejblíž k vyrovnání, když při odvracení centru domácích poslal míč na břevno vlastní branky. Hradečtí to ale přežili a ziskem tří bodů se v tabulce vrátili na šestou příčku, která by jim pro nadstavbu zajistila dokonce skupinu o titul.

„Kdyby to dopadlo, byl by to bonus, šesté místo by pro klub bylo skvělé. Otázkou ale je, jestli šesté místo je výhra. Řeknu na rovinu, že je hezké hrát se Spartou a se Slavií, ale taky můžete končit čtyřmi porážkami v řadě,“ řekl k současné situaci Hradce zkušený záložník.

O tom, kam se Hradec na závěr sezony posune, se bude rozhodovat v závěrečných čtyřech kolech základní části. Začne se po týdenní reprezentační pauze na začátku dubna, Hradec bude hrát s Mladou Boleslaví, vyrazí na Baník, přivítá Olomouc a končit bude v Praze s Bohemians. Už v pátek ale na Hradec čeká parádní trhák, v semifinále pohárového MOL Cupu totiž vyzve Slovácko, hrát se bude v Mladé Boleslavi.