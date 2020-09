Jsem z výsledku smutný, řekl jablonecký kouč Rada po porážce v Boleslavi

Jablonecký trenér Rada provedl oproti prohranému duelu v Dunajské Stredě v sestavě jen dvě změny. Do branky se místo Hanuše vrátila jednička Hrubý a Ladru, který v Jablonci z Boleslavi hostuje a nemohl tak nastoupit, nahradil na pravé straně zálohy Haitl.

Hosté začali aktivně a právě 22letý Haitl, jenž v lize nastoupil poprvé na jednu minutu v minulém kole proti Ostravě, mohl v úvodní dvacetiminutovce dvakrát skórovat. Nejprve jen těsně minul míč ve skluzu na malém vápně, poté využil kiksu Zahustela, ocitl se úplně sám před brankářem, ale v obrovské šanci dobře vyběhnuvšího Mikulce nepřekonal.

„Jsem rád, že jsem dostal poprvé příležitost hrát v lize od začátku, proto mě mrzí, že jsem nedal tu velkou šanci, to se musí proměňovat. Nejdřív jsem chtěl udělat brankáři kličku, ale bohužel jsem to vyřešil jinak a v neprospěch týmu,“ litoval jablonecký nováček Patrik Haitl.

Ve 28. minutě musel ze hry kvůli zranění odstoupit jablonecký stoper Kubista, nahradil ho Jeřábek a než se nově složená obrana dokázala pořádně stmelit, dali domácí po dvou minutách vedoucí gól. Důrazný Drchal přetlačil v souboji právě Jeřábka, přiťukl balon Zahustelovi a ten ho v tísni propasíroval k protější tyči.

„Do toho gólu jsme domácí k ničemu nepustili, měli jsme dvě tutovky, které jsme ale nedali. A pak jsme dostali z ojedinělého nákopu branku, ale to jsme měli ubránit,“ řekl kouč Jablonce Petr Rada.

Po změně stran se Jablonečtí sice snažili o vyrovnání, ale nebezpečnější byli domácí, když třeba Budínského střelu vytěsnil Hrubý s námahou na tyč. V závěru už hosté otevírali hru a Boleslav přidala v 86. minutě druhý pojišťovací gól. Po centru Škody přeskočil Mašek o hlavu vyššího Martince a hlavou se trefil parádně, Hrubý neměl nárok.

„Myslím, že v první půli jsme byli lepší, hráli jsme kombinačně a byli nebezpeční. Ve druhé už to od nás takové nebylo, některé nadějné situace jsme zbytečně nedohráli do konce a ty šance už moc nebyly. V závěru jsme to otevřeli, dostali jsme druhý gól, takže jsem z výsledku smutný,“ uvedl Rada.

Zatímco jablonečtí fotbalisté v první lize poprvé prohráli a zůstali sedmí, Mladá Boleslav naopak po třech porážkách získala premiérové body a poskočila na 14. místo.