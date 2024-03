Velká zkouška, Jablonec jde na posledního pohárového zástupce. Potvrdí formu?

„Podpora našich fanoušků v zádech by nám moc pomohla. Chtěl bych je pozvat, aby přišli na stadion, protože přijede kvalitní mužstvo a dá se čekat zajímavý zápas,“ láká do ochozů Střelnice kouč Jablonce Radoslav Látal.

„Plzeňští hráli těžké zápasy v evropských pohárech, jsou ostřílení a myslím si, že je to jeden z našich týmů s aktuálně nejlepší formou. Mají za sebou důležité zápasy se Spartou a Servette a fyzicky se s tím dokázali vypořádat velmi dobře. Mají takový kádr, že se vůbec nedíváme na to, že by měli něco v nohách,“ dodal Látal.

Jeho svěřencům se v jarní části ligy daří, hrají atraktivní fotbal, bodují a v jejich zápasech padla spousta gólů.

„Po výhře na Slovácku a dosavadních výkonech by si tým zasloužil takovou kulisu, která by mohla být důležitým faktorem v tomto náročném zápase. Hráči potřebují fanoušky na stadionu, aby se mohli o jejich podporu opřít a bojovat o co nejlepší výsledek,“ tvrdí mluvčí klubu Martin Bergman.

Eden hlásí vyprodáno

Po hubené domácí výhře 1:0 nad Karvinou čeká fotbalisty Liberce úplně jiná zkouška. Ve vyprodaném Edenu nastoupí proti Slavii, která společně se Spartou bojuje o titul.

Slavia ve čtvrtek podlehla doma AC Milán 1:3 a vypadla z Evropské ligy, v české soutěži se jí však daří. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského, který před angažmá v Edenu vedl Liberec, bodovali desetkrát v řadě a posledních pět domácích ligových zápasů vyhráli.

Osmý Slovan, který na první šestku ztrácí jen bod, v tomto ročníku ještě venku nezvítězil a v posledních třech zápasech na hřištích soupeřů vyšel bodově naprázdno.

„Nedávno jsme hráli na Spartě, takže plus minus víme, co nás čeká. Slavia samozřejmě hraje trochu jinak, ale co se týče síly týmu, bude to asi podobný zápas,“ řekl asistent libereckého trenéra Josef Petřík.

„Nemyslím si, že Slavia po Milánu úplně protočí všechny hráče, před reprezentační pauzou nemívají ve zvyku je šetřit. Očekávám, že v základní sestavě bude Holeš, který dostal v poháru červenou kartu, navíc se jim vrací hráči, kteří byli zranění – Zefeiris, možná Masopust,“ dodal Petřík.