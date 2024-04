Uvaříme další double. Fotbalistky Slavie lákají na derby v Edenu netradičně

Za fotbalem i zábavou zvou slávistky do Edenu také skrze kampaň s hashtagem #LetUsCook, tedy Nechte nás vařit. „Pro mě je to skvělá hláška k vyjádření, co všechno umíme. Na hřišti i mimo něj,“ říká záložnice Kateřina Svitková.

„Spousta hráček už gesty „vaření“ oslavuje své góly nebo povedené akce. Děláme to i my s holkami. V anglické Premier League, kde jsem strávila poslední sezony, se to používá hojně.“

Běžte radši ke sporáku! Popadněte do ruky vařečku! Tradiční klišé spojené s ženami v kopačkách vzaly slávistky s nadsázkou a v kampani s chutí předvádějí, kterak „vaří“.

Ba co víc, pokud někdo „uvařil“, znamená to, že se mu podařilo danou aktivitu zvládnout bravurně a získat za ni uznání. Což ostatně právě fotbalistky Slavie dokazují.

Poslední dva roky získaly mistrovský double, dvakrát hrály základní skupinu Ligy mistryň, v níž naposledy braly pět bodů za výhru a remízu nad St. Pöltenem a za nečekanou plichtu 2:2 na půdě Olympique Lyon.

„Letos útočíme na 23. titul v historii ženského fotbalového týmu Slavie. Na derby do Měcholup přišlo nedávno přes tisíc lidí. Náš fotbal si získává stále víc příznivců a já pevně věřím, že jich do Edenu přijde opravdu hodně,“ věří kapitánka Diana Bartovičová.

Slavia chce neotřelou kampaní podpořit rozvoj ženského sportu v Česku. „Skvělé je, že holky se pro nápad nadchly, s chutí se zapojily a i díky tomu jsme společně s nimi vytvořili první kampaň, která mužský a ženský fotbal neporovnává, ale minimálně komunikačně je staví na stejnou úroveň,“ vysvětluje Jakub Splavec, ředitel strategické komunikace klubu.

„Dnes jsou naše fotbalistky osobnostmi, hvězdami svého řemesla. I proto dostanou svůj vlastní prostor na nosičích napříč marketingovým spektrem. Outdoor, on-line, sociální sítě, rádio i media relations. Například v Premier League nebo Bundeslize jsou tyto kampaně zcela běžné.“

Slávistky slaví gól Khýrové v derby.

Ženské derby nabídne rovněž pestrý doprovodný program, který je běžnou součástí zápasů mužského týmu Slavie. Fanzóna byla už během posledního derby v Měcholupech, kde slávistky remizovaly se sparťankami 3:3. Poté porazily 11:0 Lokomotivu Brno a 10:0 Pardubice.

Nyní startuje ligová nadstavba, kdy se tabulka rozdělí na skupinu o titul s top čtyřkou (Slavia, Sparta, Liberec, Slovácko) a o záchranu (Plzeň, Lokomotiva Brno, Baník, Pardubice). Hraje každý s každým, tudíž nás čekají ještě dvě derby. První hostí Slavia, druhé Sparta.

A už v neděli 14. dubna se Sparta se Slavií utkají i v semifinále domácího poháru na Strahově. Předčasné finále? Nejspíš ano. Druhou dvojici tvoří Liberec proti Slovácku.