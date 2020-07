Liberec, nebo Jablonec. Kdo si ve středu zajistí pohárovou Evropu?

Ze zdánlivě výhodnější pozice do něj vstupuje liberecký Slovan, který drží čtvrtou příčku v tabulce, jež zaručuje přímý postup do pohárové Evropy.



Pátý Jablonec však ztrácí pouhý bod, v posledním utkání nadstavby bude mít navíc výhodu domácího prostředí a papírově slabšího soupeře: ostravský Baník, který z bojů o Evropu vypadl a skončí šestý. To liberecký Slovan se představí v Plzni, která prožila skvělé jaro a zajistila si stříbrnou příčku.

Jablonec - Ostrava Středa 18.00 online

„Je to pro nás hodně důležitý zápas. Při pohledu na tabulku máme pořád šanci posunout se výš a je to náš cíl,“ říká kapitán Jablonce Tomáš Hübschman. „Nám nevelí nic jiného, než hrát na vítězství a pak čekat, jak dopadne zápas Liberce v Plzni. Pokud je šance, tak musíme pořád hrát na to, abychom byli co nejvýš v tabulce.“



Karty jsou rozdané jasně. Pokud dnes Jablonec získá proti Ostravě víc bodů než Liberec v Plzni, posune se před něj na vytoužené „pohárové“ čtvrté místo. V případě rovnosti bodů totiž rozhoduje počet bodů získaných v základní části soutěže a tohle kritérium hraje pro tým z jablonecké Střelnice.

„Jsme rádi, že můžeme být součástí napínavého závěru ligy, je ale pravda, že řada našich hráčů už je na hraně svých možností. Soutěž je dlouhá a na nás teď je, abychom se strategicky nachystali a v závěru se radovali z postupu do Evropy,“ řekl liberecký trenér Pavel Hoftych.

Plzeň - Liberec středa 18.00 online

Zatímco Jablonec zřejmě nasadí na Baník nejsilnější možnou sestavu, v případě Liberce se to příliš očekávat nedá. Do Plzně míří jako outsider a navíc má pět klíčových hráčů v karetním ohrožení. Ti by mu pak mohli chybět v případné barážové bitvě s vítězem prostřední skupiny, protože tresty za karty se přenášejí i do ní.



„Hrajeme pět zápasů, finalista druhé skupiny jen čtyři. Přijde mi to neregulérní. A že se žluté karty přenášejí i do posledního zápasu baráže po 35 odehraných kolech, to považuju za totální kravinu,“ zlobí se liberecký kouč Hoftych. Do hry dnes nejspíš pošle i dorostence, kteří naskočili i do minulého domácího utkání se Slavií.