Teplický šéf Řepka: Chtěli jsme i Tecla. Česká cesta ale nevyšla

„V první fázi jsme byli zaměřeni výrazně jen na český trh. Věřili jsme variantě prověřených fotbalistů, kteří se v Čechách již nemusí adaptovat. Komunikovali jsme především s velkými kluby, jako je Sparta, Slavia či Jablonec,“ uvedl na klubovém webu teplický ředitel Rudolf Řepka.

„Velký zájem jsme měli o hráče, jako jsou Standa Tecl, Yusuf Hilál, Laco Takács, Václav Drchal nebo Matěj Pulkrab. Z Jablonce se nám líbil nejvíce Tomáš Čvančara, který má podle nás velký potenciál.“

Nakonec skláři ani jednoho neuvítali. „Především kvůli postupům zmiňovaných týmů do základních skupin evropských pohárů se v podstatě žádné pohyby neuskutečnily. A boj o Yusufa jsme s Libercem bohužel prohráli. Asi největší roli hrálo, že si již angažmá v Liberci vyzkoušel, tým a klub zná, a dal tak logicky přednost známému prostředí,“ uvažuje Řepka, jenž dokázal na Stínadla dostat na 11. října přípravný duel Česko – Anglie U20.

Když české varianty padly, Teplice obrátily pozornost na cizinu a přivedly Matíase Succara z Peru s Francouzem Amadouem Diallou.

„Ze zahraničí to je dost velká loterie. My využívali systém InStat, který se zabývá analýzou sportovního výkonu, na něm jsou k vidění i celé zápasy,“ prozradil teplický ředitel, že jen sestřihy by nestačily.

Succar hostuje na Stínadlech z rakouského LASK Linec, Diallo přišel coby volný hráč. „Zdáli se nám nejlepší v poměru cena/výkon. Matías má obrovský potenciál, Amadou je už zkušený s výborným rychlostně-technickými vybavením. Záleží, jak se sžijí s týmem, jak se přizpůsobí českým podmínkám a jak zvládnou fyzicky velmi náročnou českou ligu. Možná to chvíli potrvá, ale jsem přesvědčen, že jsme se trefili.“

Diallo ještě nehrál, je v povinné covidové karanténě, Succar už naskočil proti Ostravě na necelou půlhodinu. Přestupní termín už vypršel, ale volné hráče Teplice stále získat mohou. Zase koukají za hranice, další Peruánec je před podpisem. Zkušený levý bek Álvaro Ampuero čeká na zdravotní prohlídku, i on je zatím v karanténě. V životopise má pět startů v italské Serii A za Parmu.

Řepka je ve funkci půl roku a je v jednom kole. „Víc než 20 let dělám ve sportu a náročnější práci jsem nikdy nevykonával. Byl jsem vždy zvyklý pracovat pod tlakem, mít velkou zodpovědnost, nehledět na odpracované hodiny, ale řídit profesionální klub je nesmírně náročné.“

Třeba pomůže majitel AGC, jehož belgické vedení zavítá díky šéfovi představenstva Pavlu Šedlbauerovi do Teplic koncem září. „Je to pro nás nesmírně důležitá schůzka, ale neměli bychom mít přehnaná očekávání, protože musíme chápat momentální ekonomickou situaci ve světě, která je kvůli covidu velmi složitá. Chceme našim majitelům zcela racionálně osvětlit současný stav naší společnosti, představit možnosti jejího rozvoje a belgické vedení by mělo rozhodnout, jakým směrem se vydáme.