Konec sezony bude divoký, tuší ředitel fotbalové Opavy Rovňan

Členové Ligového výboru Ligové fotbalové asociace, která řídí profesionální soutěže v Česku, tento týden opět změnili termínovou listinu. Důvodem je karanténa karvinských fotbalistů zasažených nemocí covid-19.



Původně měla prvoligová skupina o záchranu skončit tuto neděli. Nyní by se měla dohrávat 23. a 26. července. A baráž má nové termíny 29. července a 1. srpna.

Vše ještě bude projednávat Ligové grémium, které tvoří zástupci všech klubů první a druhé ligy. Sejde se 17. července. Tedy den poté, co Karvinským skončí karanténa.

„Odehrát čtyři zápasy v deseti dnech mi přijde hodně nefér,“ prohlásil ředitel Slezského FC Opava Jaroslav Rovňan.

„Při studiu trenérské licence se učí, že ideální regenerace po mistrovském zápase je čtyřicet osm až sedmdesát dva hodin. Ale teď? A to půjde pro všechny týmy o důležité zápasy, hrajete o ligu, o sponzory, o všechno. Respektujeme, aby se sezona dohrávala na hřišti, ale musí to mít nějaká pravidla, logiku. Je to naprosto nešťastné.“

Jak fotbalisté Opavy, tak Karviné mají baráž s druhým a třetím celkem národní ligy jistou. Ve zbývajících dvou zápasech ligy se však nesmějí propadnout na poslední, sestupovou příčku, na níž je Příbram.

Mužstva z národní ligy budou mít výhodu

Rovňan upozornil, že do baráže kluby nepůjdou za stejných podmínek. „Původně měly obě nejvyšší soutěže končit přibližně ve stejnou dobu, jenže nyní je vše jinak,“ upozornil.

Pro druholigové Pardubice, Brno a Duklu Praha, které mohou jít do baráže, soutěž skončí 14. července, leč Karviné, Opavě a Příbrami o dvanáct dnů později...

„Nehledě na to, my budeme pořád v zápřahu, zatímco naši případní soupeři budou moci hrát přípravné zápasy,“ podotkl Rovňan. „Také budou mít prostor doléčit případná zranění. Jde o to, aby kluby měly na přípravu na barážové duely přibližně stejné podmínky. Ty teď jsou odlišné. Ale naprosto.“

Opavští upozorňují, že fotbalisté mají letos už třetí přípravu. „V lednu měli jednu, v březnu a dubnu, když byla koronavirová pauza, druhou a nyní třetí. Sezona trvá už přes rok,“ uvedl Jaroslav Rovňan.



„Bavil jsem se o tom s naším kondičním trenérem (Michal Hampel) a ten říkal, že kluci měli od čtvrtého ledna jen pět dnů volna, protože makali, i když se nehrálo. Je to zvláštní.“

Bude čas na volno a přípravu?

Rovňan upozornil, že když nějaký klub sáhne na platy hráčů, tak se okamžitě ozývá hráčská asociace. „Ale teď jde o zdraví hráčů, neustále prodlužování sezony ovlivňuje i tu novou. Jestli skončíme prvního srpna a dvacátého druhého se rozjede nový ročník, budou mít fotbalisté prostor na oddech, na regeneraci, na přípravu?“

Opavští už měli naplánované soustředění, které budou muset zřejmě zrušit. „K tomu se v srpnu rozjíždějí nižší soutěže, takže s kým chcete hrát přípravné zápasy?“ obává se Jaroslav Rovňan.

Problém je i se smlouvami hráčů. Kluby je s těmi, jimž končily, už prodlužovaly na červenec. „Teď bychom v případě účasti v baráži, která končí prvního srpna, měli připravit další dodatek. A nabídněte fotbalistovi smlouvu na jeden den,“ řekl Rovňan.

„Ostatní celky už začnou přípravu, takže bude záležet i na tom, zda pro hráče bude přijatelnější varianta zůstat ještě v Opavě, anebo se vrátit do svého klubu a tam bojovat o místo v sestavě.“

Zájem o fotbal ztrácejí i fanoušci. „Spousta nám chce lístky na Olomouc (původně měla v Opavě hrát 4. července) vrátit, protože říkají, že 23. července už budou na dovolené. Lidé už jsou otráveni z těch neustálých změn a z toho, že se furt na něco čeká.“

Stále platí, že když se skupina o záchranu nedohraje, nikdo z první ligy nesestoupí a nahoru půjde vítěz národní ligy. Jenže pokud by se neodehrála baráž, padaly by poslední dva celky a nejlepší dva z druhé ligy by šly nahoru. Tak si to kluby odsouhlasily 11. května.



Rovňan upozornil, že Karviné nezazlívá současnou situaci. „Mohlo to potkat kohokoliv, ale jak se nákaza šíří v celé Karviné, tak tam to bylo pravděpodobnější. Ve městě nebyl zákaz vycházení. Hráči nebyli v karanténě. Mají soukromý život, chodí nakupovat, takže žili úplně normálně jako jinde.“

Opavský ředitel dodal, že Karviné se nynější problémy dotýkají ještě více než ostatních. „Soucítím s nimi. Vždyť oni dva týdny nemohou ani trénovat. Leží, jsou zavřeni doma, když to tak řeknu. A najednou by po týdnu měli znovu hrát o první ligu?“